Afrique de l'Est: Fifa Indian Ocean U15 Festival - Madagascar poursuit son sans faute

En roue libre. Madagascar brille à domicile à la première édition de la Fifa Indian Ocean U15 Festival. Après les victoires écrasantes des Barea garçons et filles, pendant la première journée du lundi, les sélections masculine et féminine ont enchaîné avec un deuxième doublé hier, au stade de l'Elgeco Plus au By-Pass, toujours face aux Seychellois. Après une belle victoire de 6 à 0, les garçons ont défait les Seychellois hier par 4 buts à 2. Le petit Barea Benedicte Machartie a été élu meilleur joueur du match.

Les filles ont, de leur côté, battu les mêmes Seychelloises sur le score large de 5 à 0, après le succès de 6 à 0 en première journée. Sitrakiniaina Dilane Rakotoarisoa a été, quant à elle, élue meilleure joueuse de la rencontre.

Madagascar a ainsi réalisé jusqu'ici un parcours sans défaite de quatre victoires en autant de matchs. Ce tournoi régional des jeunes regroupe trois iles de la région, à savoir Madagascar, les Seychelles et les Comores. En poule unique, les équipes engagées chez les garçons comme chez les filles disputeront la compétition en aller et retour. Madagascar affrontera, ce jour, les Comores. Le match des garçons est programmé à 11 heures et celui des filles à midi. Au retour, les Barea garçons joueront contre les Coelacanthes le 20 décembre, et les filles le 22 décembre.