Madagascar: Palais d'Iavoloha - Trente-cinq champions récompensés

Le président de la République, Andry Rajoelina, a remis des primes de victoire aux athlètes qui ont porté haut les couleurs nationales aux championnats du monde et d'Afrique.

Sourire aux lèvres, les athlètes qui ont brillé aux compétitions mondiales et continentales ont été reçus par le président de la République, Andry Rajoelina, hier, au Palais d'État d'Iavoloha. À la suite des sonnettes d'alarme de différentes disciplines et athlètes qui avaient porté haut les couleurs nationales, frustrés par la remise de primes aux Ankoay, vainqueurs de la Coupe d'Afrique en basketball 3x3, le lendemain de leur sacre, trente-cinq champions, vice-champions et médaillés de bronze aux championnats du monde et d'Afrique ont été récompensés.

Huit disciplines ont été concernées, à savoir la pétanque, le jiujitsu, l'haltérophilie, le judo, le tennis de table, le kickboxing, la natation et le jeu d'échecs. Les médaillés d'or au championnat du monde ont reçu 5 millions d'ariary de primes de victoire chacun par médaillé, en l'occurrence Daniel Jean François Rakotondrainibe, champion du monde de tir de précision, le bodybuilder Fitiavana Mickael au Muscle Mania America, et les deux jiujitsukas Toavina-Tafita Rafidinomena et Chafik Bigjee. Les vice-champions du monde ont, quant à eux, obtenu 4 millions d'ariary par médaille. Zigle a donc reçu 9 millions d'ariary étant champion du monde de tir de précision et vice-champion en triplette.

«Je tiens à remercier le président de la République de nous avoir pris en considération et récompensés comme les autres disciplines... C'est la reconnaissance de nos efforts», confie le champion de tir de précision. « Les médailles que vous remportez ne vous appartiennent pas uniquement. C'est aussi ma fierté et celle de tous les Malgaches... », mentionne Andry Rajoelina dans son discours.

Gros lot

L'haltérophile olympienne de Paris, vice-championne du monde et championne d'Afrique, Rosina Randafiarison, a elle aussi raflé le gros lot, car elle a cartonné trois médailles à chaque sacre. Les primes pour les champions d'Afrique s'élèvent également à 4 millions d'ariary, 3 millions pour chaque argent, comme le bronze au championnat du monde, et 2,5 millions pour le bronze au sommet continental.

Les coaches, directeurs techniques nationaux, médecins et préparateurs psychologiques ont aussi reçu leur part, l'équivalent de ce que leurs athlètes respectifs ont eu. Le kickboxing, représenté par treize combattants au championnat d'Afrique, à Johannesburg ce week-end, a cartonné dix médailles d'or, trois d'argent et trois de bronze. Et l'un d'eux, Mostepha Nambininjanahary, a validé le ticket pour le championnat du monde en 2025 en Chine.

Audrey Ny Oliva Razafindramanitra a réalisé un doublé en or en kick light et light contact. « Je suis très contente d'avoir arraché deux médailles d'or. Ce n'était pas facile de combattre les Africaines de grande taille. J'étais avantagée par ma rapidité... Avec ces primes, je vais acheter des cadeaux pour mes parents, ma famille et mes amis, et je vais utiliser le reste pour mes études », prévoit-elle.

Règlement de compte

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulah Moustapha Marson, a transmis un message adressé au Comité olympique malgache et certaines fédérations qui avaient organisé, il y a quelques semaines, une conférence critiquant la méthode de travail de son département. « Nous allons désormais surveiller de près la gestion des bourses olympiques », évoque-t-il devant l'assistance.Le secrétaire général du COM, Harinelina Randriamanarivo, a, de suite, expliqué que « ce sont les fédérations internationales qui communiquent et désignent les athlètes bénéficiaires des bourses olympiques, et la Fédération nationale procède, par la suite, à la demande et aux différentes procédures ».Serge Rasanda