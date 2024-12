Ile Maurice: Trois nouvelles avouées prêtent serment à la Cour suprême

Hier matin,la Cour suprême a vu une cérémonie marquante, avec la prestation de serment de trois nouvelles avouées: Emily Lam Chiou Yee, 26 ans de Rose-Hill, Zinayda Bibi Nourine Heera, 33 ans de Beau-Bassin, et Marinne Émilie Flore, 25 ans et également de Rose-Hill. Cet événement a marqué le début de leur carrière juridique, un accomplissement célébré en présence de leur famille.

Emily Lam Chiou Yee, son père, Ahyao, sa maman, Leelin, et sa soeur.

Emily Lam Chiou Yee a exprimé sa gratitude envers ses proches et mentors. «Je suis bien contente, et je remercie mes parents, mes amis, et tous ceux qui m'ont aidée», a-t-elle déclaré. Après une année de formation sous la supervision d'un Senior Counsel, elle se dit impatiente de mettre en pratique ses connaissances. «J'ai hâte de rendre mes parents fiers», a-t-elle ajouté. Son père, Ahyao, a partagé cette fierté : «C'est le couronnement d'années d'efforts soutenus. Je lui souhaite tout le succès dans sa carrière.» Un sentiment également partagé par sa mère, Leelin : «Elle a beaucoup donné et je suis très fière.»

Zinayda Bibi Nourine Heera avec sa mère, Seebreen, et son frère.

Pour Zinayda Bibi Nourine Heera, cette réussite est le résultat d'un parcours difficile, mais gratifiant. «Ce fut un parcours qui n'a pas été facile. Aujourd'hui, je récolte les fruits de la patience et de la résilience», a-t-elle confié. Elle a souligné l'importance de la foi, du soutien familial et de son travail acharné. Bien consciente des défis à venir, elle se dit prête à les relever avec l'aide de ses mentors et le respect des valeurs judiciaires. Sa mère, Seebreen, a également exprimé sa fierté : «Toute la famille est très fière. Je remercie le créateur et les amis de ma fille. Je vais la soutenir dans cette aventure.»

Marinne Émilie Flore et sa famille.

La plus jeune des trois, Marinne Émilie Flore, s'est dite ravie de franchir cette étape. «Je me sens très heureuse et je remercie tous ceux qui m'ont aidée. Le sacrifice paye toujours et je suis déterminée à persévérer dans ce milieu.» Sa mère, Chantale, n'a pas caché son émotion : «Je suis très fière de ma fille et je remercie le Seigneur pour cette bénédiction.»

Ces trois jeunes femmes entament une nouvelle étape de leur vie, prêtes à relever les défis du métier et à honorer la confiance placée en elles. Leur prestation de serment symbolise non seulement l'accomplissement de leurs années de dur labeur, mais aussi un engagement envers la justice.

