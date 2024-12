Ile Maurice: «La menace d'un «downgrading» par Moody's est là»

Le DPM et leader du MMM, Paul Bérenger, estime que sur la base du constat économique catastrophique dressé dans The State of the Economy, il faut voir le paiement du 14e mois à ceux touchant jusqu'à Rs 50,000 comme un packgage avec la compensation salariale de Rs 610, l'augmentation des pensions et la baisse des prix de l'essence et du diesel, entre autres.

Intervenant sur The Special Allowance Bill, le no 2 du gouvernement a fait appel aux cadres, aux syndicats et aux autres salariés à bien comprendre que la situation ne permet pas de faire mieux. «Nous aurions aimé faire plus mais la situation économique nous empêche de le faire. La situation est telle qu'on devra prendre des décisions difficiles» explique Paul Bérenger, qui n'écarte pas la menace d'un downgrading de l'économie. Il rappelle qu'un juillet 2022, le pays avait déjà subi un downgrading de sa notation par Moody's.

Paul Bérenger soutient qu'il n'y pas mille solutions pour sortir la tête de l'eau. Il faudra réduire la dette et redresser le budget. En même temps, il faudra solliciter l'aide de pays amis, comme l'Inde, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Chine, mais aussi auprès d'institutions de financement, comme le FMI et la Banque mondiale (BM), où il faudra négocier bien les conditions. Il a souligné que l'ancien gouvernement avait déjà recherché un soutien budgétaire de Rs 250 millions auprès la BM.

Autre priorité définie par Paul Bérenger: la préparation d'une Fiscal Responsability Act pour fixer des limites sur le ratio de la dette publique et le déficit budgétaire. Au moment où nous mettions sous presse, les débats sur le projet de loi se poursuivaient encore.