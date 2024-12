Ile Maurice: Pavan Baichoo plie bagages

Il était de ceux qui n'étaient pas pressés de rendre leur tablier après la victoire de l'Alliance du changement aux élections générales du 10 novembre. Pavan Baichoo, qui est resté en poste plus d'un mois après le changement de pouvoir, a annoncé sa démission, comme Chief Executive Officer (CEO) d'Airports of Mauritius Ltd (AML), d'Airport Terminal Operations Ltd (ATOL) et de Mauritius Duty-Free Paradise Ltd (MDFP), aux membres du personnel, hier.

Sa démission intervient au lendemain du retour au pays de l'ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth, et de sa famille, après un séjour de deux semaines en Europe. Fidèle au poste comme à leur départ, le 30 novembre, Pavan Baichoo était présent lundi matin à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam pour accueillir l'ancien chef du gouvernement. Celui-ci et sa famille ont débarqué d'un vol d'Emirates aux alentours de 9 h 10.

Originaire de Triolet, Pavan Baichoo est considéré comme un proche de la direction du Mouvement socialiste militant. Avant d'être propulsé à la tête de ces trois entités aéroportuaires stratégiques sous la houlette d'Airport Holdings Ltd, il avait été conseiller de l'ex-ministre du Travail, Soodesh Callichurn. Il avait été actif aux côtés de ce dernier pendant les campagnes électorales de 2014 et de 2019 notamment. Pavan Baichoo a aussi occupé l'actualité après une plainte pour «faussetés» au Central Cr iminal Investigation Department contre Dinesh Ramjuttun, en octobre 2019. Il a rejoint ATOL comme CEO en septembre 2022, avant de devenir le numéro 1 d'AML en mai 2023. Il a plus récemment pris la tête de MDFP, la compagnie d'État gérant les magasins hors-taxes de l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam et d'autres sites.