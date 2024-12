Ile Maurice: Percy Yip Tong au Hall of Fame de «Transglobal World Music»

La bonne nouvelle est tombée dimanche. Percy Yip Tong, une figure qu'on ne présente plus, se distingue comme l'un des intronisés de l'année du Transglobal World Music Hall of Fame. Il a été honoré dans la prestigieuse catégorie «Excellence professionnelle». Cette distinction internationale, qui célèbre l'excellence artistique et professionnelle, réaffirme son engagement à préserver et à promouvoir les traditions musicales à l'échelle internationale.

Le Transglobal World Music Hall of Fame, en intronisant Percy Yip Tong, citoyen militant, interprète lors de conférences et autres rencontres internationales, directeur artistique, y compris pour des groupes au Ghana ou en Somalie, et qui a été le premier à produire le regretté seggaeman Kaya - Joseph Reginald Topize - mort en cellule à Alcatraz en février 1999 et Racinetatane, a reconnu sa contribution à la création et à la promotion de projets artistiques ayant rayonné bien au-delà des frontières de l'île.

Dans une première réaction empreinte d'émotion, Percy Yip Tong a exprimé sa gratitude tout en soulignant l'importance de cette reconnaissance pour «nou ti zil».

«C'est une surprise totalement inattendue. Me retrouver dans le Hall of Fame de la World Music est une reconnaissance venant de professionnels des musiques du monde et m'apportera, je l'espère, une crédibilité auprès des autorités mauriciennes pour qu'enfin un centre culturel mauricien puisse voir le jour 56 ans après l'Indépendance...», a-t-il confié.

Le Transglobal World Music Chart (TWMC), créé en 2015, réunit un réseau mondial de critiques musicaux dévoués à la diffusion des musiques roots, traditionnelles et du monde. TWMC produit une liste d'albums, un classement, chaque mois et également à la fin de l'année, sélectionnés en fonction de leur qualité. Le panel est prévu pour inclure toute production de bonne qualité, enregistrée dans n'importe quel pays, y compris les autoproductions et les sorties de petits labels.

Le prix d'«Excellence professionnelle», partagé avec des organisations renommées telles que Muziek-publique et des personnalités comme Simon Broughton, est un hommage au rôle crucial de Percy Yip Tong dans la reconnaissance des musiques du monde et leur transmission. Cette récompense offre une visibilité sans précédent à Maurice, et place l'île sur la carte mondiale des initiatives culturelles et artistiques.