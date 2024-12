Ile Maurice: Abhishek Gooransing - «Le but, c'est de donner un sourire aux enfants»

La deuxième édition de l'événement Un Noël pour tous nos enfants s'est tenue hier, à Petite-Rivière-Noire, un moment empreint de joie et de générosité, organisé par la plateforme TomorrowIsland sous la direction d'Abhishek Gooransing. L'objectif de cette initiative était simple mais précieux : offrir un sourire aux enfants de la région, leur fournir un repas, et leur permettre de passer un moment agréable en famille et entre amis.

Abhishek Gooransing a souligné que cet événement n'était pas motivé par une ambition politique, mais plutôt par une volonté sincère de contribuer positivement à la communauté. «Nous avons organisé cette fête pour apporter un peu de bonheur et de chaleur humaine, surtout pendant la période des fêtes», a-t-il déclaré en remerciant son ami Stephan Célerine, qu'il connaît depuis 18 ans et qui lui avait insufflé l'idée d'organiser une deuxième édition de cet événement. Le repas des enfants a été généreusement sponsorisé par Patel Optics, une entreprise qui a également offert des lunettes de soleil aux jeunes participants pour les protéger des rayons UV, un geste apprécié par les parents et les organisateurs.

La journée a également été marquée par la participation d'étudiants en événementiel de l'université de Maurice, qui ont partagé leur enthousiasme après l'événement. «C'est une très belle expérience pour nous. Voir les sourires sur les visages des enfants nous montre à quel point ce genre d'initiatives est important. C'est un excellent apprentissage pour notre future carrière dans l'événementiel», ont expliqué ces derniers qui espèrent que cette expérience les aidera pour la suite de leurs études.

Joanne Célerine , représentante d'Arvin Babajee, a également pris la parole en l'absence de ce dernier et a exprimé son soutien à cette cause. «Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à un événement aussi significatif et de soutenir les enfants de cette belle région. J'espère qu'il y en aura d'autres», a-t-elle ajouté. La journée a aussi été marquée par des jeux d'antan, des cadeaux et des moments de partage avec le père Noël.