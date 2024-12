Ethiopie: Les habitants de l'Etat d'Amhara ont démontré leur forte volonté de garantir la paix et le développement dans l'Etat

Addis Abeba — Les manifestants dans les villes et villages de l'état d'Amhara ont aujourd'hui diffusé un message fort en faveur de la paix, soulignant leur engagement et leur coopération solides pour favoriser la paix et parvenir au développement dans l'état.

Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes où les citoyens ont exprimé leur soutien aux appels répétés du gouvernement à des pourparlers de paix. Les membres de la communauté se sont rassemblés pour exprimer leur engagement en faveur de la paix et du développement à Dessie, Sekota, Metema et Gondar.

Dans la ville de Dessie, des milliers de manifestants ont marché vers le stade Hote depuis diverses sous-villes et ont transmis divers messages. Les manifestants ont exprimé leur soutien à l'appel à la paix du gouvernement, exigeant que les forces extrémistes comparaissent devant la loi. Ils ont exprimé leur soutien aux mesures que le gouvernement prendrait pour renforcer la paix.

À Lalibela, un rassemblement public a également eu lieu. Les manifestants ont exigé que le gouvernement maintienne la paix et la sécurité des citoyens et que les forces extrémistes cessent les meurtres, les enlèvements et le déplacement de citoyens innocents.

Dans la ville de Sekota, un rassemblement public a également eu lieu où les manifestants ont rendu hommage aux Forces de défense nationale, à la police fédérale et aux forces de sécurité de l'état pour les sacrifices qu'ils ont consentis.

Dans la ville de Gendawuha, à l'ouest de Gondar, une manifestation pacifique a eu lieu où les manifestants portaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Nous défendrons tous la paix pour faire de notre région un centre de paix et de développement ! » Ils ont exprimé leur soutien aux mesures gouvernementales visant à favoriser la tranquillité et la stabilité.

Dans la ville de Gondar, un rassemblement public a eu lieu au stade Fasiledes. Les manifestants ont exprimé leurs besoins de développement et de paix, rejetant la notion de guerre. Diverses sections de la société, comprenant des jeunes, des femmes, des aînés, des religieux, des étudiants et des fonctionnaires du gouvernement ont rendu hommage aux sacrifices consentis par les forces de défense nationale et les forces de sécurité régionales.