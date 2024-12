Afrique: L'OIM plaide pour un monde où les migrations sont sûres, ordonnées et bénéfiques

La Journée internationale des migrants célébrée ce 18 décembre est une occasion de mettre en lumière les contributions inestimables de millions de migrants dans le monde. Selon l’Organisation des Nations Unies, elle permet également de mettre l'accent sur l'environnement de plus en plus complexe dans lequel s'inscrivent les migrations.

En Afrique centrale et de l’est, des pays comme le Soudan, la République Démocratique du Congo et la Somalie sont le plus souvent confrontés à des conflits, des catastrophes climatiques et des pressions économiques. Dès lors, la migration est leur seule issue, des millions de personnes sont ainsi contraintes de quitter leur foyer en quête de sécurité ou d’opportunités.

C’est dans cette optique que l’Organisation Internationale pour les Migrations se dit fière de célébrer aujourd’hui cette journée dédiée aux migrants.

Durant l’année qui vient de s’écouler, l’OIM a notifié les déplacements internes qui ont atteint un niveau record, causant l’augmentation des besoins humanitaires en raison des crises nouvelles ou en cours. Malheureusement, le nombre de décès enregistrés parmi les migrants en transit a été plus élevé que jamais, assure l’organisme international.

Dans un rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières de 2024, il est mentionné que depuis 2014, « près de 70 000 migrants sont morts ou portés disparus le long des routes terrestres et maritimes, le nombre réel étant probablement beaucoup plus élevé ».

Le même rapport atteste que chaque décès enregistré représente une personne dont la perte affecte profondément sa famille et se répercute dans les communautés et les sociétés. « Il s'agit d'une crise humanitaire silencieuse mais que nous pouvons résoudre » a indiqué le Secrétaire général de l’ONU.

En dépit de ces difficultés notoires, l’OIM quant à elle, se réjouit des histoires de résilience, de progrès et d’espoir que vivent les migrants partout dans le monde.

A l’en croire, ces histoires montrent que les migrations sûres et bien gérées recèlent un potentiel extraordinaire. « Les migrants jouent un rôle essentiel sur les marchés du travail, car ils comblent les pénuries de compétences, contribuent à l’innovation et à l’esprit d’entreprise et permettent de remédier aux difficultés démographiques dans les sociétés vieillissantes ».

En effet, selon l’organisme les migrants stimulent la croissance économique et apportent un soutien vital à leur famille et leur communauté restées au pays, ce qui favorise le développement.

Pour mettre à profit ce potentiel et répondre aux besoins humanitaires croissants dans le monde entier, l’OIM lance son Appel mondial pour 2025. Les fonds essentiels ainsi mobilisés soutiendront leur programme dans plus de 170 pays et territoires, l’objectif étant qu’ils bénéficient à plus de 101 millions de personnes.

A noter que l’action de l’OIM restera axée sur trois objectifs stratégiques clés que sont le fait de sauver des vies et protéger les migrants, de trouver des solutions aux déplacements et enfin de faciliter des voies de migration sûres, régulières et ordonnées.