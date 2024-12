Maroc: Le dispositif itinérant Al Moutmir fait escale à Béni Mellal

Béni Mellal — Le dispositif itinérant Al Moutmir, une initiative portée par l'Université Mohammed VI Polytechnique visant à faciliter l'adoption des meilleures pratiques agricoles par les petits et moyens agriculteurs a fait escale, mardi à Béni Mellal, dans le cadre des efforts collectifs visant à promouvoir une agriculture plus performante, durable et inclusive.

Le dispositif itinérant Al Moutmir est une série d'escales provinciales qui vise à promouvoir l'offre Al Moutmir auprès des petits et moyens agriculteurs et qui a pour objectifs de disséminer les bonnes pratiques agricoles respectueuses de l'environnement pour une agriculture durable et résiliente, de maintenir et renforcer les liens avec les agriculteurs, de faciliter la familiarisation des agriculteurs avec les nouvelles technologies en agriculture et les outils digitaux en plus de mettre en avant des partenaires fabricants distributeurs des engrais pour stimuler la consommation d'engrais à travers la présentation de leurs offres de produits et la mise en contact des agriculteurs avec les distributeurs.

Le dispositif Al Moutmir itinérant prévoit plus de 10 étapes au cours de la campagne agricole 2024-2025, touchant plus de 4500 agriculteurs et plus de 30 provinces.

Cette initiative prévoit plusieurs nouveautés incluant un format polyvalent ciblant les principales cultures du Maroc et abordant des thématiques essentielles pour promouvoir une agriculture durable et résiliente, à savoir la fertilisation raisonnée, basée sur les résultats d'analyses de sol et appliquant l'approche des 4R (bonne source, bonne dose, bon moment, bon emplacement), l'agriculture de conservation, la diversification des systèmes de culture, la gestion rationnelle de l'eau d'irrigation et la mécanisation durable outre la de l'alimentation du bétail.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur du dispositif Al Moutmir à Béni Mellal-Khénifra, Aiman Achemrk a souligné que 10 ingénieurs de l'UM6P offriront un accompagnement complet à plus de 2000 agriculteurs issus des cinq provinces de la région Béni-Mellal-Khénifra dans le but de les sensibiliser aux pratiques agricoles durables et efficientes, indiquant qu'un total de 4500 analyses de sol sont effectuées en adoptant la technologie LIBS (Spectrométrie de Lumière Émise par Plasma Induit par Laser) dans l'analyse du sol qui permet de déterminer la composition chimique d'un échantillon de sol.

Le dispositif itinérant Al Moutmir ambitionne de promouvoir des solutions innovantes adaptées aux réalités locales pour une agriculture plus efficace et résiliente et d'encourager le développement durable grâce à des pratiques de mécanisation respectueuses de l'environnement et économiquement et socialement viables, a-t-il fait savoir, rappelant Intégration de l'aspect Alimentation animale au cours de cette édition visant à promouvoir les bonnes pratiques permettant d'optimiser l'utilisation des ressources limitées, telles que l'eau et les fourrages, en ajustant les rations alimentaires aux besoins spécifiques des animaux.

Le dispositif itinérant Al Moutmir 2024-2025 prévoit plusieurs ateliers axés sur la diversification des systèmes de culture qui jouent un rôle clé dans le développement d'une agriculture durable et résiliente, sur l'économie et la valorisation de l'eau d'irrigation et sur la mécanisation durable.