Congo-Brazzaville: Oapi - Le pays assure la présidence du Conseil administration

Le ministre congolais du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, a été élu président en exercice du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Oapi), avec à la clé l'organisation en décembre 2025, à Brazzaville, de la 65e session ordinaire .

La République du Congo sera suppléée dans l'exercice de sa tâche par la Côte d'Ivoire qui assurera la vice-présidence du Conseil d'administration de l'Oapi. Cela ressort de la 64e session ordinaire, tenue récemment à Bangui, en République centrafricaine. « Ce nouveau leadership aura la responsabilité de mettre en oeuvre la politique générale définie par le Conseil d'administration.

La tenue de la prochaine session à Brazzaville marque une étape importante pour le Congo, lui offrant l'opportunité de mettre en avant son engagement en faveur de la propriété intellectuelle sur le continent africain », précise un communiqué du ministère congolais en charge de l'Industrie.

Placée sous la présidence du ministre centrafricain du Commerce et de l'Industrie, Me Thierry Patrick Akoloza, la session a permis aux participants de prendre un certain nombre d'engagements dont celui d'accompagner les projets structurants des États membres axés sur la valorisation de la propriété intellectuelle. Une révision du système de subvention des taxes de brevets et des modèles d'utilité est également prévue.

Les participants à la 64e session du Conseil d'administration de l'Oapi ont, par ailleurs, approuvé les états financiers de l'exercice 2023, affichant un total d'actifs de 28 127 538 930 FCFA et un résultat en attente d'affectation de 1 188 522 611 FCFA. Adopté à hauteur de 12 442 705 630 FCFA, le budget 2025 prévoit 10 142 640 908 FCFA pour les charges de fonctionnement et 1 999 041 409 FCFA pour les investissements. Tout ceci avec un excédent de 301 019 313 FCFA.

La session du Conseil d'administration a été précédée par la réunion des experts qui a regroupé une quarantaine de représentants des dix-sept Etats membres de l'Oapi. « Le mandat de la République centrafricaine à la présidence du Conseil d'administration tire à sa fin. Il est donc judicieux d'organiser dans le pays qui assure la présidence le Conseil d'administration pour faire le point sur les activités de l'année et projeter l'année à venir.

L'un des événements majeurs du prochain Conseil sera le passage de témoin à la République du Congo », a rappelé le président sortant du Conseil d'administration de l'Oapi, à l'ouverture des travaux des experts, Thierry Patrick Akoloza.

En effet, l'année 2024 aura été marquée par le lancement et la poursuite de plusieurs initiatives dont le Programme de financement des projets structurants ayant pour base la propriété intellectuelle ; le système de subvention des brevets et modèles d'utilité pour les ressortissants nationaux ainsi que le mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation de l'Oapi.

« L'année 2025 qui pointe à l'horizon représente une année décisive dans l'implémentation de nombreux projets structurants. Avec le soutien du Conseil d'administration, nous avons réalisé des progrès que nous nous apprêtons à présenter aux administrations pour appréciation. Nous savons pouvoir compter sur eux comme cela a toujours été le cas pour réaliser des objectifs toujours plus ambitieux », espérait le directeur général de l'Oapi, Denis Bohoussou.