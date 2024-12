Congo-Brazzaville: 10e anniversaire de l'émission 'Studio 210' de Télé Congo - Une série d'activités prévue pour les festivités

L'animateur de l'émission "Studio 210", Ed Chevry Diaz Kouamala, a annoncé la célébration de son dixième anniversaire lors de la conférence de presse qu'il a animée, le week-end dernier, dans l'auditorium Denis-Sassou- N'Guesso du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

La conférence de presse avait pour but de lancer officiellement la campagne de communication des festivités liées à la célébration des dix ans de l'émission "Studio 210", prévue du 1er août au 13 septembre 2025 sur le thème « Les savoirs endogènes au service du développement durable à l'ère de l'intelligence artificielle ». Pour la tenue de cet anniversaire, l'animateur principal de l'émission, Ed Chevry Diaz, veut lui donner un éclat tout particulier.

Un comité d'organisation a été mis en place et il est prévu une série d'activités culturelles et artistiques. Il s'agit, entre autres, d'un village de la mode africaine durant toute la période festive pour mettre en valeur ce qui est produit avec la matière africaine ; un défilé de mode ; du gospel Awards festival ; une exposition vente ; la formation aux métiers de l'audiovisuel et de la culture (Formac) qui sera à sa cinquième édition.

La Formac, qui cadre avec le thème de la célébration du dixième anniversaire du Studio 210, « Le journalisme à l'ère de l'intelligence artificielle », permettra de former des jeunes sur la lutte contre les fake-news. Cette formation sera à la fois théorique et pratique, avec une soirée de remise des prix. Bref, il y aura Molato na bwala, les rencontres des arts et de la musique chrétienne, un top show sur la place des savoirs endogènes à l'ère de l'intelligence artificielle ; ...

Aussi, pour la bonne tenue de l'événement, il faut qu'il y ait assez des moyens financiers et matériels. A propos, Ed Chevry Diaz sollicite l'appui et le soutien des sponsors, mécènes, donateurs, annonceurs et autres. Il propose même d'initier une quête. « Studio 210 s'est incrusté dans les moeurs des Congolais. Le grand problème de la production, c'est le financement, c'est le mécénat.

Nous fonctionnons comme ça sans sponsors. Généralement, nous ne sommes soutenus que par Télé Congo, Institut français du Congo et la Maison Russe », a-t-il déclaré. Après avoir présenté les membres du comité d'organisation, un comité parrainé par le directeur général de la Télévision congolaise, André Ondélé, Ed Chevry Diaz a annoncé que la commémoration des dix ans de l'émission "Studio 210" sera bouclée le 13 septembre 2025 par les Trophées panafricains de l'excellence.

Pour sa part, le secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse, Prince Michrist Kaba Mboko, a rendu hommage à l'émission "Studio 210". « Je voudrais m'acquitter d'un devoir pour commencer, c'est celui de rendre hommage au "Studio 210". La thématique qui nous réunit a l'avantage de prendre en compte de nombreux aspects, ceux liés au développement durable, préoccupation très actuelle, mais de lier également à l'intelligence artificielle », a-t-il déclaré.

Notons qu'en dépit de tout cela, l'émission animée par Ed Chevry Diaz s'est hissée au firmament des productions de la Télévision nationale congolaise.