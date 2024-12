Algérie: Foire de la production algérienne - La 32e édition ouvrira ses portes jeudi à Alger avec la participation de plus de 600 exposants

Alger — La 32e édition de la Foire de la production algérienne (FPA) ouvrira ses portes jeudi, au Palais des expositions des Pins-maritimes à Alger, avec la participation de plus de 600 exposants, a appris l'APS auprès de la Société algérienne des foires et exportations "Safex".

Organisée du 19 au 28 décembre par Algeria Exhibitions (Filiale de la SAFEX) et placée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et sous la supervision du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, cette manifestation économique d'envergure aura pour thème: "Notre production, pilier de notre souveraineté", a indiqué à l'APS la chargée de la communication à la SAFEX, Hafidha Mokdad.

Cette édition réunira les grandes entreprises nationales, publiques et privées sur une superficie de plus de 28.000 m². Les pavillons de l'exposition, l'esplanade de l'Unité Africaine et le hall central seront dédiés à la présentation des produits et services des entreprises, des PME, des startups et des artisans, selon Mme Mokdad.

Les secteurs concernés incluent les industries agroalimentaires, manufacturières, électroniques et électroménagères, chimiques et pétrochimiques, énergétiques, mécaniques, métallurgiques, textile, ainsi que le bâtiment, les matériaux de construction, les services et les industries militaires.

Le programme de cet événement national inclut, à partir du dimanche, plusieurs activités économiques et rencontres entre acteurs économiques, qui aborderont des thématiques liées aux enjeux et perspectives de la production locale, a-t-elle ajouté.

Un espace dédié à la vente promotionnelle a été aménagé, permettant aux visiteurs d'acheter directement des produits locaux auprès des exposants, d'autant plus que l'organisation du salon coïncide avec les vacances scolaires d'hiver.