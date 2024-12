Angola: Le Prix National des Droits de l'Homme sera décerné mercredi

Luanda — La 3ème édition du Gala de Remise du Prix National des Droits de l'Homme a lieu mercredi, à Luanda, dans le but de reconnaître publiquement les entités et personnalités qui se sont distinguées cette année dans la promotion, la défense et la protection de cette cause en Angola.

Selon un communiqué parvenu à l'Angop, au cours de la cérémonie, seront annoncés les gagnants des quatre catégories qui composent le Prix National des Droits de l'Homme, notamment Personnalité de l'année en Droits de l'Homme, Recherche sur les Droits de l'Homme, Actions Communautaires et Humanitaires et Culture de paix et de citoyenneté.

Le prix résulte du travail réalisé par le Comité du Jury, présidé par le Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et qui a comme vice-président un représentant des organisations de la société civile légalement existantes.

L'équipe du jury comprend également un universitaire élu par le Syndicat des professeurs de l'enseignement supérieur, un professionnel de la communication sociale, élu par le Syndicat des journalistes angolais (SJA), et un représentant des Comités locaux des droits de l'homme.

VIC

Le Prix National des Droits de l'Homme a été institutionnalisé par l'Exécutif angolais, qui a approuvé son règlement, par le biais du décret présidentiel n° 95/20 du 9 avril.

Sous l'égide du Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, la première édition s'est tenue en juillet 2022 et la deuxième en mai 2023.