Afrique: Le SAFEM 2024 - Un succès pour l'artisanat féminin au Niger

Dans la délégation malienne venue au SAFEM 2024, figure Modibo Sidibé. C'est sa première participation avec ses articles, des embalages et chapeaux, faits à base de fibres végétales produites et devéloppées localement.

« On l'appelle le kenafo, qui est produit pour ces longues fibres là dont on se sert pour des emballages biodégradables à usage agricole, à usage de shopping pour réduire l'utilisation des sachets non biodégradables. J'ai tout vendu, j'ai également eu des relations avec des partenaires. Je tire chapeau aux organisateurs, ceux qui ont pensé à créer le SAFE ». explique Modibo Sidibé.

Kiné Ouédraogo Yvette, fait partie elle de la délégation burkinabè. Elle a exposé des produits dérivés du célèbre tissu Faso Danfani.

« Dans l'ensemble, je trouve d'abord l'organisation très bien. Ça ne convient. Dans l'ensemble tout se passe bien étant donné que les gens ont beaucoup apprécié ce que j'ai amené comme produits. J'a amené du faso danfani, j'ai amené également du Coco donda. Le faso danfani c'est le fil teint qu'on a tissé et le coco donda c'est le tissue neutre qu'on a teint. Les participants ou les invités ont vraiment aimé mes produits. J'ai amené en grande quantité, tout est presque fini. Donc je ne fais qu'apprécier », déclare-t-elle.

La participation de ces pays invités spéciaux, a permis à l'édition du SAFEM cette année, de réussir au delà des objectifs initiaux des organisateurs.

« Si on prend le Burkina, ils étaient ici avec plus de quatre-vingt exposants. Ils ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussit de cette édition. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons meme dépassé les objectifs que nous nous sommes fixés en termes de participations des visiteurs, en termes d'exposants, sur tous les plans, un plein succès », affirme Yacouba Mahamadou directeur d'exploitation du salon.

Pour Maria, une visiteuse des stands du salon, il s'agit d'une expérience très exceptionnelle. Elle témoigne :

« C'est très admirable. Si tu rentres et qui tu vois ce que les femmes nigériennes sont en train de faire et les autres pays qui sont venus faire leurs expositions, on ne peut que venir les encourager. On peut dire merci au SAFEM qui encourage ces femmes promotrices pour pouvoir leur donner l'occasion de présenter ce qu'elles sont en train de faire. »

La prochaine édition du Salon international de l'artisanat pour la femme (SAFEM) aura lieu dans deux ans avec toujours pour objectif de promouvoir et valoriser le génie créateur des femmes artisanes pour leur autonomisation.