Tunisie: El Faouar - Kébili vient d'accueillir la caravane sanitaire » Mammolife »

L'hôpital local d'El Faouar (gouvernorat de Kébili) vient d'accueillir la caravane sanitaire « Mammolife » pour le dépistage du cancer du sein.

Cette caravane a été organisée par l'Office National de la Famille et de la Population (ONFP), en collaboration avec l'Association Nourane pour la protection des maladies cancéreuses, les laboratoires MéDIS, avec l'appui de la société Mazarine Energy et son partenaire l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières « ETAP ».

Selon le président-directeur général de l'ONFP Mohamed Douagi, l'arrivée de la caravane à l'hôpital local d'El Faouar a représenté une nouvelle étape de l'action « Mammolife » pour le dépistage du cancer du sein : « Caravane qui sillonne diverses régions du pays selon un programme préétabli, dans le cadre de cette initiative tripartie entre public-privé et associations de la société civile. » Il a ajouté que le camion rose, médicalement équipé a vu le dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus chez les femmes de la région. La directrice administrative et chargée de la communication au sein de Mazarine Energy Tunisie, Iman Ben Slimane Nahlaoui, a pour sa part remercié tous les intervenants qui ont permis l'organisation de cette étape de la caravane .

Et elle a ajouté dans ce cadre : « L'activité essentielle de la société est certes l'exploration et le développement de champs de gaz et de pétrole, mais comme toutes les sociétés qui ouvrent dans le cadre de leur stratégie de responsabilité sociétale à l'amélioration des conditions de vie dans les zones où elles évoluent, notre compagnie ne cesse d'organiser en collaboration avec son partenaire l'ETAP, une série d'actions louables à El Faouar (Kébili) et dans d'autres régions du pays. » Il est à signaler que 2OO femmes ont effectué une mammographie de dépistage dans le cadre de cette étape de l'action Mammolife .

D'après communiqué