Maroc: La Fondation Mohammed VI des ouléma africains a atteint l'âge de la maturité (M. Toufiq)

Fès — La Fondation Mohammed VI des ouléma africains, créée il y a huit années par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a atteint aujourd'hui l'âge de la maturité, a affirmé le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Intervenant à l'ouverture mercredi matin à Fès de la 6ème session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, qui se tient avec la Haute approbation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président de la Fondation, M. Toufiq a exprimé sa gratitude au Souverain qui a décidé la création de cette institution et tracé ses objectifs.

M. Toufiq, qui est par ailleurs président délégué de la Fondation, a relevé que huit ans après sa création, cette institution a atteint l'âge de la maturité et oeuvre pour le renforcement de la coopération entre les ouléma marocains et leurs confrères des pays africains, ajoutant que le réseau de la Fondation s'est élargi et compte désormais des sections dans 48 pays du continent.

Il a fait remarquer que la Fondation a pour objectifs entre autres d'harmoniser les positons des ouléma marocains et africains, notamment sur la vulgarisation (Tabligh) de la parole de Dieu et la Sunna du prophète Sidna Mohammed, paix et salut de Dieu soient sur Lui, soulignant que le rôle des ouléma est d'expliquer aux croyants les bonnes oeuvres et les commandements de la religion.

Il a aussi relevé que la source des problèmes de l'humanité, par le passé, à l'heure actuelle et à l'avenir, réside dans l'égoïsme de l'être humain. "Les guerres, les scandales et les crimes proviennent de l'égoïsme et du manque de la Tazkia (soufisme)", a-t-il expliqué invitant les ouléma à jouer leur rôle et à revenir à leur mission authentique en prêchant la bonne parole.

Les ouléma doivent aider les croyants à séparer le bon grain de l'ivraie, se méfier des mauvaises paroles véhiculées par les réseaux sociaux et s'assurer des concepts authentiques de la religion, a-t-il dit, précisant que les ouléma ont aussi le devoir d'orienter les gens vers le droit chemin et les inciter à respecter les commandements de la religion.

"Il faut que la mission de cette fondation soit concentrée sur le Tabligh authentique, car si les croyants renforcent leur attachement aux constantes et valeurs de l'Islam, la criminalité et les menaces sur la sécurité de la société et de l'Etat vont diminuer", a-t-il expliqué en présence du wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, M. Mouaad Jamai.

Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a en outre exhorté les ouléma à tenir compte des spécificités de leurs pays et de leur culture et à respecter les traditions des croyants pour accomplir leur mission de la meilleure façon.

La 6ème session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains, qui connaît la participation des présidents et des membres des sections de la Fondation dans 48 pays africains, sera marquée par la présentation, par le Secrétariat général, du rapport officiel des activités de la Fondation pour l'année 2023 et du résumé des activités en 2024, ainsi que l'examen des projets et activités programmés pour l'année 2025.

Parallèlement aux travaux de cette session, une cérémonie d'hommage à quatre ouléma africains sera organisée, en reconnaissance de leurs efforts au service du Saint Coran, du Hadith Nabaoui Acharif, du patrimoine islamique africain manuscrit et des constantes religieuses communes.