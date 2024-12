Maroc: Secteur des services - Une priorité nationale pour stimuler la création d'emplois et accroître la richesse (M. Mezzour)

Casablanca — Le secteur des services constitue une priorité nationale pour doubler les opportunités d'emploi et générer davantage de richesse, a affirmé, mercredi à Casablanca, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

"L'objectif est de se rassembler autour d'enjeux concrets, visant à créer davantage de richesse et à doubler la création d'emplois pour répondre aux besoins pressants d'une population en croissance", a indiqué M. Mezzour lors de la première édition des Assises des Services, organisée par la Fédération du Commerce et des Services (FCS) relevant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Le secteur des services est vaste et complexe, englobant des activités allant de la livraison à vélo aux fonctions stratégiques au sein des usines pharmaceutiques, a-t-il fait savoir, notant que cette diversité illustre la réalité d'une économie où les services ne se cantonnent pas à un secteur particulier, mais traversent l'ensemble des activités économiques.

"Le premier objectif est clair : doubler rapidement le nombre d'emplois créés chaque année", a-t-il affirmé, rappelant qu'avec 150.000 à 200.000 jeunes arrivant chaque année sur le marché, il est crucial de placer l'emploi au cœur des priorités.

M. Mezzour a, dans ce sens, appelé les entreprises, notamment dans le secteur des services, à intégrer des objectifs ambitieux en matière d'emploi dans leurs plans d'affaires.

Les efforts collectifs se concentrent déjà sur l'amélioration des infrastructures, de la fiscalité et de la compétitivité, mais il est nécessaire d'aller plus loin et d'adopter une croissance accélérée pour absorber ces talents, a-t-il expliqué, ajoutant qu'avec un potentiel d'accès à 2,4 milliards de consommateurs, les entreprises marocaines doivent exploiter davantage ce réservoir d'opportunités, notamment dans les services.

Et d'ajouter qu'un travail collectif est essentiel pour valoriser les jeunes talents disponibles, car ces ressources humaines, souvent sous-utilisées, constituent une richesse brute qu'il convient de transformer en compétences et prestations à forte valeur ajoutée.

Pour sa part, le président de la CGEM, Chakib Alj, a souligné que ces assises "constitueront une occasion de repositionner les services au coeur de nos priorités stratégiques", rappelant que ce secteur essentiel demeure confronté à d'importants défis et qu'une collaboration étroite entre le secteur privé et les pouvoirs publics est indispensable.

"En renforçant le secteur des services, nous renforçons l'ensemble de notre économie, car ce secteur joue un rôle transversal. Il est le catalyseur de la performance et de la compétitivité des autres secteurs, et son développement conditionne notre capacité à bâtir une économie moderne et compétitive", a-t-il estimé.

Il a, à ce titre, réaffirmé l'engagement de la CGEM dans cette dynamique, mettant en avant la valeur ajoutée de la création du Groupe Maroc Services dans cette perspective.

"Cette structure aura une double mission : promouvoir les services marocains à la fois au niveau national et international, et servir de task force au sein de la CGEM, portant également les attentes et les revendications du secteur auprès des pouvoirs publics", a-t-il dit.

Tenues sous le thème "Quelle place pour les services dans la stratégie de développement économique et social ?", les Assises des Services se concentrent sur trois axes principaux abordés lors de panels, visant à analyser les défis et opportunités de ce secteur clé, à mettre en lumière le rôle crucial des services en tant que catalyseur de la compétitivité des autres secteurs, et à examiner les moyens de stimuler la croissance du secteur par un meilleur soutien aux entreprises, un financement adapté et la valorisation du capital humain.