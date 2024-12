Maroc: Le Renforcement des relations bilatérales au centre des entretiens entre M. Talbi Alami et la présidente de la Chambre des députés du Chili

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec la présidente de la Chambre des députés du Chili, Karol Cariola, axés notamment sur les moyens de renforcer les relations entre les deux chambres.

Lors de cette réunion, les deux parties ont abordé les relations entre les deux pays ainsi que leurs points communs et les valeurs les unissant, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Les discussions entre les deux parties ont également porté sur les grands chantiers lancés par le Maroc, sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que la dynamique de développement caractérisant les provinces du Sud du Royaume.

Les entretiens ont également porté sur les relations entre la Chambre des Représentants du Maroc et la Chambre des Députés du Chili, ainsi que sur les moyens de les renforcer par l'échange de visites, d'expériences et d'expertises parlementaires, et par l'intensification de la communication et de la coordination au sein des divers forums parlementaires régionaux et internationaux, dans le respect constant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que du principe de non-ingérence dans leurs affaires intérieures.

Cette rencontre, à laquelle ont participé du côté chilien Tomás de Rementeria Venegas, membre de la Chambre des députés, et Alberto Alejandro Rodriguez Aspillaga, ambassadeur de la République du Chili à Rabat, a constitué une occasion d'échanger des points de vue sur plusieurs questions d'intérêt parlementaire commun.

Actuellement en visite de travail au Maroc, Mme Karol Cariola participe aux travaux du Congrès du Futur (17-18 décembre), organisé par le Parlement marocain avec ses deux Chambres, en collaboration avec la "Fondation des Rencontres du Futur", la Chambre des Députés et le Sénat de la République du Chili.