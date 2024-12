Maroc: Royal Air pays renforce ses alliances avec les voyagistes brésiliens

Sao Paulo — Dix jours après la relance de sa liaison directe entre Casablanca et Sao Paulo, Royal Air Maroc (RAM) poursuit sa stratégie de développement sur le marché brésilien en réunissant ses principaux voyagistes lors d'une cérémonie organisée mardi à Sao Paulo.

Cet événement a été l'occasion pour la compagnie nationale de présenter sa nouvelle équipe commerciale au Brésil et de renforcer ses liens avec ses partenaires locaux, tout en explorant les perspectives de développement touristique entre les deux rives de l'Atlantique.

Selon Othman Baba, représentant régional de la RAM au Brésil et en Amérique Latine, cette rencontre, à laquelle ont participé les trente meilleurs « consolidateurs de voyage » de la compagnie, vise à impulser la dynamique « positive » et "l'engouement » autour de cette liaison stratégique.

« Les réservations sont dans le vert et les vols sont déjà pleins pour plusieurs semaines, tant pour l'aller que pour le retour », a-t-il affirmé dans une déclaration à la MAP, soulignant que « cette reprise, très encourageante, pourrait même nous amener à ajouter des fréquences à moyen terme ».

M. Baba a expliqué que les consolidateurs de voyage sont des partenaires clés qui proposent une gamme complète de services, allant des vols à l'hébergement, en passant par les excursions. Derrière chaque consolidateur, ce sont en moyenne 2.000 à 3.000 agences de voyages, a-t-il précisé.

La réouverture de cette ligne directe, opérée trois fois par semaine entre les deux capitales économiques, a été fortement saluée par les professionnels du secteur.

Elle répond à une demande grandissante tant de la part des hommes d'affaires que des touristes des deux rives, illustrant la vitalité d'un partenariat de longue date entre les deux nations, qui ne cesse de s'étoffer et de se fructifier.

Le Maroc est une destination prisée par les acteurs du tourisme brésiliens, qui l'ont d'ores et déjà programmé dans leurs catalogues de voyage pour cette fin d'année et pour 2025.

« Le Maroc est fascinant ! Sa culture, sa religion, son peuple et ses coutumes en font une destination exceptionnelle », a confié, à la MAP, Wagner Chaves, président de Sakura, consolidateur de voyages établi depuis près de 50 ans et partenaire de Royal Air Maroc.

Il s'est félicité du retour de la compagnie aérienne marocaine sur le marché brésilien, se disant "convaincu que cette liaison directe entre le Brésil et le Maroc jouera un rôle clé dans le développement de nos relations touristiques et commerciales".

« En tant que consolidateur, Sakura s'engage à offrir à nos clients, les agences de voyages, des opportunités de vente qui enchantent leurs propres voyageurs, qu'il s'agisse de séjours individuels, de voyages en groupe ou, plus particulièrement, du marché MICE (l'activité liée à des événements d'entreprises) », a souligné M. Chaves, notant que « les passagers bénéficieront d'un gain de 6 heures en évitant les correspondances via l'Europe, un avantage que nous saurons pleinement exploiter ».

Concernant les destinations les plus prisées au Maroc, le représentant de la RAM a indiqué que « sans surprise, Marrakech et Agadir arrivent en tête des demandes. Nous avons également constaté un intérêt croissant pour les villes impériales comme Rabat, Fès et Essaouira. Les Brésiliens manifestent aussi un vif intérêt pour le grand sud marocain, notamment pour des destinations comme Ouarzazate, Zagora et Errachidia, où ils cherchent à vivre une expérience dépaysante vers le désert ».

Pour consolider sa position sur le marché brésilien, Royal Air Maroc mise sur une connectivité élargie via son hub de Casablanca, offrant des liaisons vers plus de 97 destinations dans plus de 50 pays, notamment en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient.

La compagnie propose également des services adaptés à la clientèle brésilienne, renforçant ainsi son rôle de pont stratégique entre l'Amérique latine et le reste du monde.

Afin d'accompagner au mieux les clients et de garantir la disponibilité et la satisfaction qu'ils recherchent, M. Baba a souligné la mise en place d'une équipe commerciale dédiée, non seulement pour servir les passagers individuels, mais également les partenaires commerciaux, notamment les agences de voyages.