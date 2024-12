Sénégal: Tambacounda - Un projet lancé pour booster l'entrepreneuriat agricole et alimentaire

Tambacounda — Le projet adaptation et valorisation entrepreneuriales en irrigation et agriculture rurales (AVENIR), financé par Affaires mondiales Canada (AMC) , le ministère fédéral canadien chargé des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, vise à améliorer l'autonomisation des jeunes et femmes des départements de Tambacounda et Goudiry (est), à travers le renforcement de l'entrepreneuriat agricole et alimentaire, a assuré un de ses responsables à l'APS.

"Le projet AVENIR nous a fait confiance pour développer un modèle d'entreprenariat dans le département de Tambacounda et de Goudiry pour renforcer l'autonomisation des jeunes et des femmes », a déclaré Sémou Guèye, chef de projet pays chez l'ONG avenir MEDA, chargé de la mise en oeuvre du projet AVENIR.

"C'est un modèle purement de l'entrepreneuriat qui permet aux clients de développer un modèle de business pour avoir des sources de revenus qui sont flexibles et durables. Dans notre jargon, nous parlons de client, nous avons un fond de 2,5 millions de dollars, soit 1 milliard 563 millions de francs CFA, pour booster l'entrepreneuriat agricole et agroalimentaire", a-t-il expliqué lors d'un entretien avec l'APS.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet, les clients, c'est-à-dire les bénéficiaires, ont une contribution à faire pour développer leurs entreprises.

Le projet AVENIR soutient les entreprises agricoles qui s'activent dans les chaînes de valeur comme le fruit du baobab, le riz, les produits horticoles (piment, gombo, bissap, oignon), anacarde et mangue à travers les incitations intelligentes notamment les fonds de réduction de prix et l'innovation.

Le projet permet également à des clients d'accéder à des technologies agricoles innovantes pour renforcer leurs activités

"Notre objectif, c'est de résoudre la question de l'employabilité dans les départements de Tambacounda et de Goudiry. Il y a une frange importante de jeunes et de femmes qui ont crée leurs propres business dans les chaînes de valeur de notre intervention. Ceci a été un tournant important dans le cadre du projet", a souligné Semou Gueye.

»Nous sommes à une année et demie de la fin du projet, nous travaillons dans un processus de capitalisation pour renforcer nos lacunes et nos insuffisances pour faire du projet un modèle que l'Etat du Sénégal peut dupliquer au niveau des pôles du territoire national " , a-t-il fait valoir

Le projet adaptation et valorisation entrepreneuriales en irrigation et agriculture rurales est financé par les Affaires mondiales Canada (AMC), le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du gouverment fédéral du Canada.

Il vise à améliorer le bien-être socio-économique et la résilience des ménages agricoles dans les départements de Goudomp et Bounkiling, de la région de Sédhiou et des départements de Tambacounda et Goudiry, grâce à des pratiques agricoles et d'irrigation adaptées au climat, tout en mettant les femmes et les jeunes au premier plan.

Le projet cible directement 11.500 femmes et jeunes issus de ménages agricoles soit 70 % de femmes et indirectement jusqu'à 35.000 personnes.