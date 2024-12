Sénégal: Une campagne de promotion du consommer local lancée à Thiaroye

Thiaroye — L'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV) et ses partenaires ont procédé mardi à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, au lancement d'une campagne dénommé « Je mange africain/ Je Consomme local » et dédiée à la promotion locale de la beauté et des richesses culinaires.

Il s'agit pour ses initiateurs de promouvoir et mettre en scène un dialogue entre nutrition, art et gastronomie sur une période de trois ans.

"Il me plait de vous rappeler, que la souveraineté en plus de garantir la disponibilité des produits agricoles, l'utilisation avec une alimentation saine et nutritive avec un accent pour les populations vulnérables est une priorité pour le Gouvernement", a indiqué Saliou Fall, représentant du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, à l'ouverture de la cérémonie au centre polyvalent des femmes du camp militaire de Thiaroye (banlieue de Dakar).

Il a assuré que ce département "ne ménage aucun effort pour la création de conditions pouvant dynamiser la production agricole, dans toutes ses dimensions (production végétale, animale)".

"Les autres institutions de l'Etat en collaboration avec les parties prenantes veilleront à la création de conditions favorables pour l'utilisation efficace des outils de promotion de la qualité, en plus de, rassurer les consommateurs au sujet de la garantie de qualité des produits locaux commercialisés", a ajouté M. Fall.

Pour sa part, Amadou Kanouté, directeur exécutif de CICODEV, a insisté sur l'importance de consommer local pour, non seulement, réduire les importations de produits alimentaires, mais surtout, arriver à contrôler la production agricole locale et la politique alimentaire du Gouvernement.

"Il nous faut rendre notre système alimentaire plus durable parce qu'acheter des produits à l'étranger ne vous permet pas de contrôler votre production agricole, ne permet pas de contrôler votre politique alimentaire", a-t-il souligné.

Selon Kanouté le fait de sensibiliser les pouvoirs publics, les citoyens, les communautés sur la nécessité de transformer notre système alimentaire de façon à la contrôler nous-mêmes ferait qu'il serait possible d'importer moins et de consommer ce que nous produisons et nous inscrire sur la voie de la souveraineté alimentaire.

Après l'Ouganda, le Nigéria, la Tunisie et l'Ethiopie, c'est autour du Sénégal de lancer sa Campagne « Je mange africain/Je consomme local ».

Cette campagne est portée par CICODEV Africa et son partenaire alliance pour une Souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) dans le cadre du projet Transformer le Système alimentaire Africain pour le rendre durable (TAFS).

Au Sénégal, une vaste coalition a été créée autour de la Campagne, réunissant une dizaine d'acteurs de la société civile et des acteurs institutionnels notamment, le Conseil national de développement de la nutrition (CNDN) et plusieurs ministères, lit-on dans un document remis à la presse.

Le lancement de la Campagne « Je mange africain/ Je Consomme local » est le début d'une plongée qui durera trois (3) années dans l'univers de la beauté culturelle, cultuelle et symbolique de la cuisine africaine et sénégalaise. Elle sera chantée, célébrée et transmise tout au long de la campagne.