Maroc: Signature d'une convention-cadre de partenariat entre le CSPJ et l'ISIC

Rabat — Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) et l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC) ont signé, mercredi à Rabat, une convention-cadre de partenariat portant sur la formation continue spécialisée, le conseil spécialisé et l'organisation d'événements conjoints.

Signée par le président délégué du CSPJ, Mohamed Abdennabaoui, et le directeur de l'ISIC, Abdellatif Bensfia, cette convention-cadre vise à établir un cadre général de coopération et de partenariat entre le Conseil et l'Institut, permettant aux deux parties de coordonner leurs efforts afin de renforcer les capacités de communication des magistrats porte-parole des tribunaux et d'approfondir les connaissances juridiques et judiciaires des étudiants en journalisme et des professionnels des médias.

Dans le cadre de cet accord, le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire s'engage notamment à contribuer à la formation des journalistes et des professionnels des médias dans les domaines juridique et judiciaire en lien avec les rôles et les missions du CSPJ et à promouvoir la culture juridique liée au journalisme au profit des étudiants-journalistes, ainsi qu'à renforcer la coopération entre les deux institutions dans des domaines d'intérêts commun.

Il s'agit aussi de l'organisation de sessions de formations au profit des porte-parole des tribunaux dans les différentes régions du Royaume afin de leur permettre d'acquérir un ensemble de compétences nécessaires à l'exercice de leur fonction, notamment en matière de rédaction des communiqués et des déclarations de presse, de participation à des émissions de débat et d'utilisation des réseaux sociaux et des techniques de communication numérique.

L'ISIC s'engage également à ouvrir des filières spécialisées pour les magistrats et le personnel du CSPJ, et à organiser des manifestations scientifiques et intellectuelles conjointes.

Dans une allocution de circonstance, M. Abdennabaoui a souligné l'importance de permettre aux citoyens d'accéder à des informations fiables, tout particulièrement celles se rapportant à des affaires d'opinion publique, rappelant en ce sens la promulgation en 2023 d'une loi organique portant création de l'institution du porte-parole officiel du tribunal, dans le cadre de la consécration du droit d'accès à l'information.

Si le pouvoir judiciaire s'est ouvert sur son environnement dans son souci de mettre en oeuvre le principe constitutionnel du droit d'accès à l'information, la communication d'informations judiciaires par les tribunaux demeure toutefois confrontée à nombre de défis liés à la protection des données à caractère personnel, au respect du secret professionnel et à la préservation du caractère confidentiel des investigations et des enquêtes judiciaires, a-t-il noté.

Par conséquent, a ajouté M. Abdennabaoui, les responsables en charge de la communication doivent maîtriser les outils juridiques et professionnels nécessaires pour pouvoir transmettre à l'opinion publique des informations fiables, sans pour autant compromettre le déroulement des procès et des enquêtes ou porter atteinte aux droits des justiciables.

A travers ce partenariat, le CSPJ aspire à former les juges désignés comme porte-parole, afin de leur permettre d'acquérir l'expertise professionnelle et les compétences nécessaires à l'exercice de leur nouvelle fonction.

Pour sa part, Abdellatif Bensfia a déclaré à la presse que l'ouverture des tribunaux sur l'opinion publique est une démarche "audacieuse et unique" à même de renforcer la transparence et de garantir le droit d'accès à l'information judiciaire.

Après avoir souligné l'importance de renforcer les compétences des porte-parole des tribunaux dans le domaine de la communication institutionnelle avec les médias, M. Bensfia a noté qu'à travers ce partenariat, l'ISIC dotera ces magistrats de différents outils leur permettant de maîtriser les techniques du langage médiatique et d'interaction avec les médias et les réseaux sociaux, tout en s'adaptant à l'évolution du champs médiatique moderne.

Dans le même ordre des idées, le directeur de l'ISIC a insisté sur l'importance d'approfondir les connaissances légales et juridiques des étudiants en journalisme et des professionnels des médias et ce, sous la supervision des juges et du CSPJ.