Angola: Le fait de Mabululu est le reflet du talent et du dévouement - Rui Falcão

Luanda — L'élection de l'attaquant Mabululu, avec le plus beau but de l'année 2024 en Afrique, par la Confédération Africaine de Football (CAF), est le reflet du talent, du dévouement et de la passion des athlètes angolais, a souligné mercredi le ministre de la Jeunesse et Sports, Rui Falcão.

Dans un communiqué envoyé mercredi à l'Angop, Rui Falcão félicite, au nom de l'Exécutif angolais, l'athlète Agostinho Cristovão Paciência, dit Mabululu, lauréat du prix du meilleur but de l'année.

Le gouvernant a souligné que ce sont des moments qui nous remplissent d'espoir et motivent tout le monde à continuer à travailler pour élever le sport angolais à des niveaux toujours plus élevés.

Para Rui Falcão, o prémio é uma inspiração para os jovens futebolistas de Angola, especialmente para os que sonham em seguir passos do Mabululu como grandes goleadores.

Le document indique que le but marqué contre la Namibie, en huitièmes de finale de la CAN 2023, a non seulement enthousiasmé les Angolais, mais a également renforcé le prestige des Palancas Negras sur la scène continentale.

Pour Rui Falcão, ce prix est une source d'inspiration pour les jeunes joueurs angolais, en particulier pour ceux qui rêvent de suivre les traces de Mabululu en tant que grand buteur.

"Je veux également souligner l'entraîneur national Pedro Gonçalves, qui a concouru pour le prix du meilleur entraîneur de l'année". Son leadership a été déterminant pour les résultats inédits de notre équipe à la CAN 2023 et pour le classement historique à la CAN 2025 »

Il a également félicité les Palancas Negras, nominés dans la catégorie meilleure équipe de l'année, et Petro de Luanda, en compétition pour le prix de la meilleure équipe de l'année.

Selon le gouvernant, ces reconnaissances soulignent l'effort collectif et la qualité du football angolais.

Mabululu est le premier Angolais à remporter le prix du meilleur but de l'année.

Ces dernières années, Mabululu a été la principale unité de l'attaque de Palancas Negras.

L'attaquant de 32 ans a fait ses premiers pas dans le football au Progresso Associação Sambizanga (PAS), en 2011, en jouant pour des clubs tels que Petro de Luanda, Recreativo de Libolo, Asa, Domant FC do Bengo et Primeiro d'Agosto.

Sur le plan international, il a déjà porté les maillots de l'Ittihad Alex (Egypte) lors de la saison 2021/2022 et représente actuellement l'équipe Al-Ahli SC, de Libye, avec un transfert d'une valeur de plus de 1,3 million d'euros.