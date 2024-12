Angola: Huila veut stimuler le commerce rural pour ajouter de la valeur à la production

Lubango (Angola) — La dynamisation du commerce rural, avec l'augmentation de la production, à travers la mécanisation agricole, la création d'entrepôts ruraux et de chambres de conservation des produits dans les principaux corridors agricoles, fait partie du défi pour la province de Huila d'ajouter de la valeur à la chaîne logistique du secteur productif.

L'information a été donnée par le directeur du Bureau provincial de développement économique intégré de Huíla, Domingos Kalumana, lors de l'ouverture de la VIIe édition de la Foire de la pomme de terre, et de la 14e de Noël mardi, événements qui se déroulent simultanément jusqu'au samedi 21.

Il a dit qu'il existe déjà à Matala quelques chambres d'une capacité de plus de 1.400 tonnes, un stockage qui permettra de conserver la production non seulement dans la municipalité propriétaire des équipements, mais aussi dans les zones environnantes comme Jamba, Chicomba et Quipungo.

Il a affirmé qu'ils disposaient également du Corridor de Caconda, Caluquembe et Cacula, qui est également un point de production et nécessite des infrastructures de cette nature pour que la production agricole en période d'excédent puisse être conservée pendant les périodes de plus grande pénurie.

« Nous avons également le corridor de Chibia et Gambos, qui relie Lubango et Humpata, qui, malgré quelques infrastructures, doit répondre au volume de production, mais les défis s'étendent à l'émergence de micro-industries de transformation de petits produits agricoles», a-t-il expliqué.

Domingos Kalumana a également souligné l'écoulement comme un défi dans le processus, depuis les principales zones de production vers les grandes zones commerciales et les marchés informels, raison pour laquelle il est nécessaire que la chaîne fonctionne pleinement.

De telles difficultés, selon la source, peuvent être atténuées par de petits agents économiques excédentaires qui peuvent être considérés comme une opportunité d'affaires et générer de la richesse pour leurs entreprises, du monde des affaires, des petits agents individuels, des associations d'affaires et des coopératives.

Le défi de promouvoir le commerce rural à Huíla, qui constitue une plaque tournante pour la région Sud, est essentiel car il faut stimuler non seulement la production mais aussi la commercialisation, où le producteur se consacre uniquement à produire, les commerçants à promouvoir l'écoulement, à avoir des entrepôts ruraux et micro-industries, pour compléter la chaîne logistique.

Huíla expose des tonnes de pommes de terre

Au moins 15 tonnes de pommes de terre sont exposées lors de l'événement, dans le but de promouvoir la production nationale et d'aider les producteurs à vendre directement aux consommateurs.

L'activité se déroule jusqu'au samedi 21 et rassemble jusqu'à présent 50 exposants.

L'événement se déroule dans le cadre du Programme de soutien à la production, diversification des exportations et substitution des importations (PRODESI) et est promu par le Bureau provincial de développement économique intégré de Huíla et l'Association agricole commerciale et industrielle de Huíla (AAPCIL).

Les deux foires font toujours partie du Programme de développement du commerce rural, qui vise à encourager la production, la commercialisation et à amener les produits sur les tables familiales.

L'événement, organisé chaque année en décembre, prévoit, au total, une subvention aux entreprises de plus de 10 millions de kwanzas.

L'édition précédente a récolté 4,5 millions de kwanzas et réuni 75 exposants.