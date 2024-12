Gabon: Libreville déjà dans une ambiance festive à quelques jours de Noël

À quelques jours des fêtes de Noël et du nouvel an, les services techniques de la commune de Libreville s'activent sur le terrain...pour embellir la ville et apprêter ses illuminations.

« Il faut savoir que nous sommes dans ce qu'on appelle les zones miroir. La mairie dénombre plus de 20 parcs et jardins. Pour faire en sorte que les populations se retrouvent dans un environnement sain, la mairie anticipe en nettoyant et en mettant les guirlandes », affirme Parfait Edzo Etsina, chef de service environnement Hotel de ville.

Ces travaux d'entretien de la capitale gabonaise suscitent de nombreux témoignages de satisfaction. Staël Axel, fait partie des photographes amateurs du rond-point de Nzeng Ayong. Il est à l'affut des clients qui visitent le site avec son gigantesque sapin de Noël.

« Cela nous apporte quelque chose de meilleur surtout lorsqu'il s'agit du rendu de l'image. Mais sur la valeur ajoutée espérée, ce n'est pas encore ça. Nous attendons toujours les clients», soutient Stael Axel Ossima, Photographe amateur .

Être dans l'ambiance des fêtes, c'est évidemment s'émerveiller devant les décorations et illuminations qui ornent les rues et monuments de la cité . Abigaël Emy élève, témoigne : «J'ai tiré mon père pour venir prendre des photos. Et puis comme on avait l'habitude de venir ici, je me suis dit pourquoi ne pas reprendre les vieilles habitudes. Et ça me fait plaisir de voir tout ça, parce que c'est nouveau .»

Desmin, enseignant de 45 ans vivant à Nzeng Ayong, célèbre l'éclat de son quartier en cette veille des fêtes.

« Me retrouver ici devant ce sapin géant ça fait plaisir...surtout à l'enfant. Nous sommes dans une période festive et pendant celle-ci l'enfant a besoin de changer d'air. Et ce sapin donne une nouvelle image au rond-point », s'émerveille-t-il

Pour d'autres riverains comme fidèle, il est important d'entretenir l'image de la ville au- delà des fêtes.

« On ne doit pas entretenir la ville aujourd'hui et demain on ne l'entretient plus. Si on a commencé cet effort doit se poursuivre », propose Fidèle Essono Nguema, Habitant de Nzeng Ayong.

Au programme de Noël et du nouvel an, de nombreuses animations et des spectacles gratuits qui plongeront les Librevillois dans des lieux remplis de vie. Chanteurs, danseurs et mascottes, seront là pour rythmer ces moments féeriques.