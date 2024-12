Afrique de l'Est: L'Éthiopie et le Soudan du Sud se sont engagé à renforcer leur collaboration sur la gouvernance des frontières et l'harmonisation des échanges commerciaux.

Addis Abeba — L'Éthiopie et le Soudan du Sud cherchent à renforcer leur coopération pour améliorer la gouvernance des frontières et l'harmonisation des échanges commerciaux entre les deux pays frères.

Le chef de mission adjoint éthiopien, l'ambassadeur Ababi Demissie, s'est entretenu avec le directeur général des affaires bilatérales du ministère sud-soudanais des affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Athony Akon et le directeur général des affaires africaines sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale.

Les diplomates ont échangé des idées sur les moyens de renforcer les liens économiques, en particulier pour améliorer la gouvernance des frontières et l'harmonisation des échanges commerciaux entre les deux pays frères.

Les deux parties ont souligné l'importance de la collaboration pour faciliter des relations commerciales plus fluides et stimuler la croissance économique des deux pays.

Ils ont également discuté de la deuxième édition prochaine du forum sur l'investissement et le commerce entre l'Éthiopie et le Soudan du Sud à Juba. Le forum vise à créer des opportunités pour les chefs d'entreprise et les investisseurs des deux pays d'explorer des partenariats et des investissements potentiels.

L'ambassadeur Anthony Akon a salué le rôle de l'Éthiopie dans le respect des principes de l'Union africaine (UA) et ses efforts pour promouvoir et préserver la paix et la sécurité sur le continent.