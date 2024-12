Ethiopie: Les institutions gouvernementales ont signé un protocole d'accord pour mettre en oeuvre un plan d'action multisectoriel sur la pollution de l'air.

Addis Abeba — De nombreuses institutions gouvernementales ont signé aujourd'hui un protocole d'accord (MoU) pour mettre en oeuvre un plan d'action multisectoriel complet sur la pollution de l'air.

L'Autorité éthiopienne de protection de l'environnement (EPA), le ministère de la Santé, le ministère des Transports et de la Logistique, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Urbanisme et des Infrastructures, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Eau et de l'Énergie et l'Institut éthiopien de métrologie ont signé le protocole d'accord.

Au cours d'une cérémonie de signature multispectrale du protocole d'accord et d'un atelier de plaidoyer sur les résultats du projet UE-Santé et pollution, le ministre d'État de la Santé, Dr Dereje Duguma, a noté qu'il s'agissait d'une nouvelle étape pour l'Éthiopie, car les secteurs se réunissent de différents domaines aux niveaux fédéral et régional et également des partenaires pour montrer leur solidarité et leur engagement dans la lutte contre la pollution de l'air.

« C'est vraiment une étape importante pour l'Éthiopie où les secteurs concernés se réunissent dans la lutte contre la pollution de l'air », a-t-il noté.

Le plan d'action est arrivé à un moment critique, car la pollution de l'air a eu des conséquences de grande ampleur sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement en général, a affirmé le ministre d'État.

« Un plan d'action multisectoriel témoigne de notre solidarité, de nos engagements et de notre solide partenariat et, bien sûr, de notre réponse collective à l'une des menaces de ce globe, la pollution de l'air », a-t-il indiqué.

Selon le ministre d'État, le plan d'action multisectoriel sur la pollution de l'air et la santé sera une initiative importante qui tirera parti des activités, en particulier du secteur de la santé.

La signature de ce protocole d'accord renforcera davantage notre action commune et renforcera la mobilisation de davantage de ressources pour lutter contre la pollution de l'air en Éthiopie, a-t-il souligné.

La directrice générale de l'Autorité de protection de l'environnement (EPA), Lelise Neme, a déclaré pour sa part que la pollution de l'air est devenue l'une des crises environnementales mondiales les plus urgentes, affectant non seulement la santé humaine, mais aussi la biodiversité et le développement économique.

Elle a souligné la nécessité de solutions durables et à long terme grâce à l'effort de collaboration du gouvernement, des partenaires de développement et de diverses parties prenantes.

En outre, Lelise a en outre souligné que l'EPA s'engage de manière proactive dans l'application des lois environnementales, la sensibilisation du public et la collaboration avec les principales parties prenantes pour garantir un environnement plus propre, plus sain et plus durable pour tous les Éthiopiens.

Avec le soutien du PNUD et de l'Union européenne, l'Autorité éthiopienne de protection de l'environnement, en collaboration avec le ministère de la Santé et diverses institutions gouvernementales, a mené une étude approfondie sur la pollution de l'air et ses effets sur la santé publique.

En conséquence, l'Autorité éthiopienne de protection de l'environnement, en collaboration avec les parties prenantes concernées, a élaboré le Plan d'action multisectoriel quinquennal sur la pollution de l'air et la santé en Éthiopie, a-t-il été indiqué.