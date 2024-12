Afrique de l'Ouest: La Bank of Africa Niger s'attend à une baisse de ses bénéfices en raison des sanctions de la CEDEAO

Bank of Africa Niger prévoit une baisse de 47% de son bénéfice net en 2024, à 5,3 milliards de francs CFA

La banque a invoqué les pressions régionales sur les liquidités et les sanctions imposées par la CEDEAO contre le gouvernement nigérien.

La Bank of Africa Niger fait partie du groupe BOA, qui dessert plusieurs marchés africains.

Bank of Africa Niger(BOAN) s'attend à ce que son bénéfice net pour 2024 chute de 47% à 5,3 milliards de francs CFA en raison d'une contraction de 6% de son bilan et d'une baisse de 20% du Produit Net Bancaire. La banque a cité les pressions régionales sur les liquidités et les sanctions imposées par la CEDEAO contre le gouvernement nigérien au second semestre 2023 comme principaux facteurs ayant contribué à sa performance financière.

Malgré ces défis, la banque a réussi à obtenir un financement de 15 milliards de francs CFA auprès de prêteurs internationaux en 2024, assurant une liquidité adéquate pour ses clients et compensant la baisse de la collecte des dépôts. Cette levée de fonds souligne la solidité des fondamentaux de la banque dans un contexte d'incertitude macroéconomique.

Le conseil d'administration de la banque, lors d'une réunion tenue le 11 décembre 2024, a adopté un plan d'action pour faire face à la situation complexe. La stratégie vise à stabiliser les opérations et à préparer le terrain pour un retour à la croissance en 2025. Bank of Africa Niger opère dans le cadre plus large du groupe BOA, qui dessert plusieurs marchés africains.

Points clés à retenir

La baisse des bénéfices de BOA Niger reflète des défis plus larges dans le secteur bancaire de l'Afrique de l'Ouest. La hausse de l'inflation et des taux d'intérêt a réduit les emprunts et augmenté les défauts de paiement, tandis que les investissements dans la transformation numérique grèvent les budgets. Les banques régionales doivent améliorer leur efficacité et affiner la gestion des risques pour s'adapter à ces conditions. L'action a commencé l'année avec un cours de 5 390 XOF, mais a depuis perdu 51,9% par rapport à cette valorisation, ce qui la place au 45e rang de la BRVM en termes de performance depuis le début de l'année. L'inquiétude des actionnaires est d'autant plus grande que BOAN a perdu 12% de sa valeur depuis le 19 novembre.