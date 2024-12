Ile Maurice: Le Foreign Office incapable de dévoiler les dépenses liées au Chagos deal

Le Foreign Office ne sait pas combien d'argent a été dépensé jusqu'à présent dans le cadre du Chagos deal entre Maurice et le Royaume-Uni. C'est ce que rapporte un article du journal britannique The Independent, dans une publication mise en ligne, dimanche. Cette admission est intervenue après une Freedom of Information Request adressée au Foreign Commonwealth and Development Office (FCDO) par The Independent.

La demande portait sur les coûts légaux, les frais de déplacement et les détails sur le montant d'argent remis à Maurice entre autres dépenses engagées dans le cadre de cet accord remis en question par le présent gouvernement mauricien.

Le FCDO a indiqué que ces informations «ne sont pas centralisées et ne peuvent être facilement accessibles». Selon le ministère, fournir une réponse complète nécessiterait «substantial amount of work and staff hours».

Le département a néanmoins affirmé qu'aucun transfert financier direct n'a encore été effectué vers Maurice, le traité étant encore en cours de finalisation.

Pour The Independent, l'opacité suscite des inquiétudes croissantes quant à l'impact fiscal pour les contribuables britanniques.