Ile Maurice: Un nouvel accès pour Ferney

À partir de mi-2025, l'entrée du domaine de Ferney arborera un tout nouveau visage grâce à des travaux d'aménagement routier lancés en ce mois de décembre. Ce projet piloté par CIEL Properties, propriétaire du domaine de Ferney, vise à transformer la route principale et ses abords au niveau du virage de Ferney-Vieux-Grand-Port.

Les travaux en cours, près du chemin qui mène à l'ancienne usine, prévoient la création d'un rond-point stratégique qui desservira à la fois la route principale et une nouvelle voie menant au futur Ferney Tropical Agrihood. Cette nouvelle configuration inclut également l'élargissement et la sécurisation de la route principale, l'aménagement d'une voie piétonne, l'installation d'un abribus moderne, et une signalétique claire et esthétique. Les travaux devraient être finalisés mi-2025, sauf imprévu.

Pendant les travaux, l'accès à la réception du domaine, située dans une charmante maison créole près de l'entrée, restera inchangé. Toutefois, une fois le projet achevé, les visiteurs bénéficieront d'un nouveau parking et d'une cour réaménagée autour de cette maison, offrant un confort supplémentaire.

Face aux risques d'épisodes pluvieux et de crues subites, le projet inclut des aménagements durables et respectueux de l'environnement. L'eau de pluie sera efficacement canalisée grâce à des bassins de rétention et des fossés végétalisés, réduisant les risques d'inondations tout en favorisant l'infiltration naturelle des eaux.

Ce réaménagement s'inscrit dans une vision plus large : le développe- ment du Ferney Tropical Agrihood. Ce concept de CIEL Properties met l'accent sur l'agriculture durable, les loisirs verts et des résidences à faible impact écologique. Il s'agit aussi de valoriser les compétences locales à travers des activités artisanales et agricoles raisonnées, tout en soutenant les efforts de conservation de la faune et de la flore endémiques.