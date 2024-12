Nigeria: Le fournisseur d'accès nigérian Tizeti, soutenu par YC, prévoit une introduction en bourse locale

Tizeti, un fournisseur de services Internet soutenu par Y Combinator et opérant au Nigeria, au Togo et en Côte d'Ivoire, prévoit de s'inscrire à la Bourse du Nigeria.

Tizeti, un fournisseur de services internet soutenu par Y Combinator et opérant au Nigeria, au Togo et en Côte d'Ivoire, prévoit de s'introduire à la Bourse du Nigeria (NGX). L'introduction en bourse permettra à cette entreprise de 11 ans de lever des fonds localement tout en offrant des possibilités de sortie aux premiers investisseurs. Tizeti vise à éviter les difficultés liées aux cotations à l'étranger et aux rendements de type capital-risque, dans un contexte économique difficile au Nigeria.

Temitope Osunrinde, vice-président de Tizeti chargé du marketing, a confirmé les projets d'introduction en bourse en déclarant : "Nous nous concentrons actuellement sur le lancement de notre service de fibre optique à large bande. Nous communiquerons prochainement de plus amples informations sur l'introduction en bourse".

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par NGX pour attirer les startups nigérianes, qui sont souvent cotées sur des places boursières étrangères comme le NASDAQ. Jumia et Swvl ont connu de fortes baisses après leur introduction en bourse sur ces marchés. Fondée en 2013, Tizeti fournit un accès Internet abordable en utilisant des tours solaires et des câbles sous-marins. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,2 million de dollars en 2018 et prévoit de se développer avec son service FREEFIBER.AFRICA basé sur l'abonnement.

Points clés à retenir

La décision de Tizeti de s'inscrire sur le marché local marque un tournant pour les startups africaines, qui cherchent souvent à s'inscrire à l'étranger. Ces cotations ont produit des résultats mitigés. L'introduction en bourse de Jumia en 2019 a vu son cours chuter de 14,50 dollars à 4,64 dollars. Swvl, cotée au NASDAQ, est passée de 247 dollars à 6,34 dollars entre 2021 et 2024. Les bourses locales comme la NGX offrent aux startups la possibilité de lever des capitaux sans l'examen minutieux des marchés mondiaux. Les leaders du secteur suggèrent que les startups cotées localement à 1 million de dollars de chiffre d'affaires pourraient attirer des investisseurs à long terme.

Le modèle d'Internet abordable de Tizeti, qui utilise des tours alimentées par l'énergie solaire et des partenariats avec des fournisseurs comme MainOne, illustre les stratégies commerciales innovantes de la scène technologique africaine en plein essor. Avec des produits tels que FREEFIBER.AFRICA et plus de 35 219 TB livrés d'ici 2023, l'introduction en bourse de Tizeti pourrait attirer des investisseurs intéressés par la croissance de l'infrastructure technologique régionale.