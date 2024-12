Egypte: Le pays vendra des parts dans 10 entreprises l'année prochaine

Le gouvernement égyptien vendra des participations dans 10 entreprises en 2025

Les banques incluses dans le plan sont ALEXBANK et la Banque du Caire.

Les actions seront vendues à des investisseurs stratégiques et par l'intermédiaire de l'Egyptian Exchange (EGX).

Le Premier ministre Mostafa Madbouly a annoncé que le gouvernement égyptien vendrait des participations dans 10 entreprises en 2025, y compris des banques, des entreprises publiques et des entreprises affiliées aux forces armées. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de réformes économiques visant à attirer les investissements et à améliorer la gouvernance.

Les banques concernées par ce plan sont ALEXBANK et la Banque du Caire. Des projets appartenant à l'État, tels que le parc éolien de Gabal El-Zeit et Misr Pharma, y figureront également, de même que les entreprises Wataniya, Safi, SILO Foods et Chill Out, affiliées aux forces armées.

Les participations dans Wataniya et Safi seront proposées en milieu d'année, puis SILO Foods et Chill Out d'ici la fin de l'année. Les actions seront vendues à des investisseurs stratégiques et par l'intermédiaire de l'Egyptian Exchange (EGX). Les détails sur les pourcentages et les conditions sont à venir.

Points clés à retenir

Les ventes de participations en Égypte s'inscrivent dans le cadre de la politique de propriété de l'État visant à rationaliser la participation du secteur public. Le gouvernement supervise 59 entités économiques, dont 28 feront l'objet de réformes de gouvernance. Certaines entités seront fusionnées ou liquidées, tandis que d'autres seront transformées en organismes publics pour répondre aux normes opérationnelles.

L'énergie reste une priorité, avec 65 % du projet de connexion électrique entre l'Égypte et l'Arabie saoudite achevé. Ces initiatives visent à stabiliser l'économie, à attirer les investissements mondiaux et à faire de l'Égypte un pôle régional de développement. Les offres prévues sur l'EGX signalent une volonté de revitaliser le marché boursier, ce qui pourrait stimuler la liquidité et la confiance des investisseurs dans la trajectoire économique de l'Égypte.