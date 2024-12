Sénégal: Construction d'une prison de 2500 places à Diamniadio un projet en suspens

En vue de désengorger les prisons sénégalaises, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, promet la poursuite des chantiers de la prison de Diamniadio. Ce projet entamé en 2015 devrait être livré en 2018. Cependant, les travaux sont en arrêt.

Lors du vote du projet de réforme de la Constitution portant dissolution du Conseil économique social et environnemental (CESE) et du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT), le samedi 15 décembre dernier, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne, est revenu sur le projet de construction d'une prison de 2500 places à Diamniadio. Un projet initié sous le régime de l'ancien président de la République, Macky Sall, mais qui n'est toujours réalisée. Les travaux déjà entamés sont à l'arrêt.

Pis, le projet de délocalisation annoncée de la Maison d'arrêt de Reubeuss date de plusieurs années. En 2015, Me Sidiki Kaba, alors Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en avait fait l'annonce. En décembre 2015, lors du vote du budget de son département, pour l'année 2016, il a avait révélé que le site de la prison de Rebeuss devrait être vendu et l'établissement pénitentiaire délocalisée vers une nouvelle maison d'arrêt qui à construire à Sébikhotane.

«Il a été décidé de vendre Rebeuss et d'utiliser le produit de la vente à la construction d'une prison de 1500 places à Sébikhotane, sur une emprise de 10 ha car, le financement ne peut être inscrit dans le budget à cause de la forte résistance de l'opinion publique qui verrait mal tant d'argent investi dans une prison alors que le chômage des jeunes est toujours récurrent», avait-il dit.

Le coût avancé pour vendre Rebeuss était de plus de 6 milliards de FCFA ; mais l'acquéreur devrait attendre la fin de la construction de nouvelle la prison de Sébikhotane pour disposer de son bien, avait signalé le ministre, Me Sidiki Kaba. Quelques années plus tard, Me Sidiki Kaba est revenu sur des difficultés rencontrées pour écouler la marchandise.

«Nous avons l'ambition de vendre Rebeuss, mais il y a eu beaucoup de problèmes. Il faut trouver quelqu'un qui accepte d'acheter un bien et d'attendre 3 ans avant d'avoir ce bien. Il faut avoir le temps d'aller construire les nouvelles prisons où on va transférer les détenus. Sinon, ces derniers risquent d'être dans la nature. Et il n'y a pas de partenaires qui acceptent cela», avait-il déclaré dans un entretien publié par le journal l'Observateur.

La pose de la première pierre de la prison de Sébikhotane a eu lieu le 26 janvier 2015. La construction devait durer 3 ans ; elle devrait donc être réceptionnée en 2018. Plusieurs années donc, après l'expiration des délais, les travaux de cette prison ne sont pas toujours achevés.

Et, lors de la campagne pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, le Premier ministre, Ousmane Sonko, avait annoncé la suspension de l'opération de cession du terrain de la prison de Reubeuss. Pour lui, il y a eu une sous- évaluation du terrain.

Concernant ce nouvel établissement pénitentiaire, la répartition des lieux de détention devrait se faire en fonction de l'âge, du sexe et de la nature du délit/infraction commis par le détenu. Des lieux de culte, une zone d'administration et des espaces de détente y étaient aussi prévus. Les détenus devraient être hébergés dans des bâtiments comportant 2 étages, avec des chambres à 2, 4 et 10 personnes.