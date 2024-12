Sénégal: Mairie de Dakar - Le Conseil municipal convoqué en session ordinaire ce jeudi

La première adjointe au maire de la Ville de Dakar, Ngoné Mbengue a convoqué en session ordinaire le Conseil municipal de ladite Ville à cette date à 15 heures dans la salle de délibération de l'Hôtel de ville. Selon le communiqué rendu public hier, mardi 17 décembre qui donne l'information, plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour.

Il s'agit notamment de l'installation du nouveau Maire de la Patte d'Oie en tant que conseiller de la Ville, un changement fait suite au remplacement de Mme Maïmouna Dièye, de l'adoption du Plan Triennal d'Investissement 2026-2027 et du Plan Annuel d'Investissement 2025, de l'adoption du Plan Annuel de Renforcement des Capacités (PARCA) de la Ville de Dakar 2025. Les conseillers municipaux vont également délibérer sur l'autorisation spéciale de recettes et dépenses, le virement de crédits et l'examen et l'adoption du Budget 2025.

Alors qu'il avait perdu son mandat de député, Barthélémy Dias, élu maire en 2022, a été déchu de ses fonctions municipales par une décision administrative le 13 décembre dernier, en raison d'une condamnation pour un homicide remontant à 2011. Autrement dit l'affaire Ndiaga Diouf dans laquelle il avait été condamné pour coup mortel en 2017 à une peine de deux ans de prison dont 6 mois ferme avec des dommages et intérêts de 25 millions de FCFA qu'il devait payer à la famille de Ndiaga Diouf. Un verdict confirmé en 2022 par la Cour d'Appel et en 2023 par la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation. Dans une note rendue publique la semaine dernière, ses avocats ont fait savoir qu'il a payé les dommages et intérêts qu'il était condamné à verser à la famille de Ndiaga Diouf,

En effet, la révocation du titre du conseil municipal entraîne automatiquement celle de celui du maire de Dakar. Toutefois, Barthélémy Dias a engagé une bataille judiciaire pour retrouver son fauteuil de maire en déposant deux recours : l'un devant la Cour d'Appel, l'autre devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Lundi dernier, les conseillers municipaux de la Ville de Dakar avaient convoqué une réunion pour voter une motion de soutien à Barthélémy Dias. Mais ils ont été empêchés d'accéder dans l'Hôtel de Ville par les forces de l'ordre même si la Police a démenti ce blocage des conseils municipaux.