Sénégal: Sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal - Nalla Soce Fall fixe le salaire de Pape Thiaw

Invité dans l'émission Galaxie Sport, le conseiller technique numéro 3 du ministre des Sports, Nalla Soce Fall s'est prononcé sur le contrat du prochain sélectionneur des Lions. M. Fall a donné la position de la tutelle sur les objectifs.

« Le plus important pour le ministère des sports, c'est de déterminer la durée du contrat et fixer les objectifs. Nous avons deux échéances sur le tableau des compétitions, la qualification pour la Coupe du Monde et la CAN Maroc 2025. Pape Thiaw a déjà atteint l'objectif (sic) qu'on lui avait assigné de qualifier l'équipe nationale » a-t-il déclaré.

La Fédération sénégalaise de football a fait son choix de confier les rênes de l'équipe nationale à Pape Bouna Thiaw. La prochaine étape serait de finaliser le contrat du nouveau sélectionneur. Ainsi, des discussions vont avoir lieu entre le ministère du sport et la FSF. Dr Nalla Fall a souligné l'importance de l'évaluation d'où le besoin nécessaire d'assigner des « objectifs courageux ».

« Cela va arriver très vite parce qu'il n'y a pas de temps à perdre (la signature du contrat). Les qualifications de la Coupe du Monde 2026 arrivent bientôt, ce sera au mois de mars. La qualification à la coupe du monde est l'objectif à mi-chemin et le grand objectif est de remporter la CAN. Si le premier objectif n'est pas atteint, on va s'asseoir pour évaluer » a-t-il déclaré, faisant part de la position du ministère des sports. Combien va toucher Pape Bouna Thiaw ? C'est la question que l'on se pose actuellement. Une chose est sûre, le ministère des sports qui paie le salaire du sélectionneur national ne commencera pas les discussions à 20 millions de FCFA qui était le montant perçu par Aliou Cissé à son départ de l'équipe nationale.

« Si on prend le cas d'Aliou Cissé, il a commencé par un montant puis il y a eu trois revalorisations (15 millions, puis 20 millions). Pape Thiaw ne peut pas prétendre à toucher le salaire qu'avait Aliou Cissé avant de partir. Parce que ce dernier a été récompensé pour la CAN et les deux qualifications à la Coupe du Monde. On ne peut pas lui donner la même somme alors qu'il n'a pas réussi tout cela. Au bout d'un moment, il peut demander le double. Sur le montant à payer au sélectionneur, le président de la FSF va venir s'asseoir avec la ministre des sports pour ficeler le contrat ».