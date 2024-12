Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 décembre 2024

L'OIM plaide pour un monde où les migrations sont sûres, ordonnées et bénéfiques

La Journée internationale des migrants célébrée ce 18 décembre est une occasion de mettre en lumière les contributions inestimables de millions de migrants dans le monde. Selon l’Organisation des Nations Unies, elle permet également de mettre l'accent sur l'environnement de plus en plus complexe dans lequel s'inscrivent les migrations.

En Afrique centrale et de l’est, des pays comme le Soudan, la République Démocratique du Congo et la Somalie sont le plus souvent confrontés à des conflits, des catastrophes climatiques et des pressions économiques. Dès lors, la migration est leur seule issue, des millions de personnes sont ainsi contraintes de quitter leur foyer en quête de sécurité ou d’opportunités.

C’est dans cette optique que l’Organisation Internationale pour les Migrations s’est dite fière de célébrer cette journée dédiée aux migrants. (Source allAfrica)

Guinée/Crief: Dr Diané condamné à 5 ans de prison, tous ses biens confisqués au profit de l’Etat

L’ex-ministre de la défense nationale du régime déchu, Dr Mohamed Diané, poursuivi pour des faits de « détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment des capitaux » a été condamné, ce mercredi 18 décembre 2024 par la chambre du jugement de la cour de répression des infractions économiques et financières(Crief), à cinq (5) ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 5 milliards de francs guinéens.

Dans sa décision rendue publique, le juge Yacouba Conté a également ordonné la confiscation au profit de l’Etat de tous les biens immobiliers se trouvant à Kankan, Forécariah, Coyah et à Conakry de celui qu’on appelait affectueusement « le gardien du temple » du régime Condé. Ainsi que tous les comptes bancaires en devises et en francs guinéens du prévenu. La cour a aussi condamné Dr Diané au paiement d’une somme de 500 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts au préjudice de l’État. (Source mediaguinee)

Katanga : 7% de perte de forêt due à l’exploitation minière

Entre 2001 et 2023, la région minière du Katanga, en RDC, a connu la diminution de la forêt claire de Miombo. Selon un rapport publié à la fin de la semaine dernière par l’ONG Afrewatch, l’exploitation minière est l’une des causes de la déforestation. Ainsi, en 20 ans, la région a perdu 7 % de forêt suite aux activités minières. Ce qui affecte notamment le climat dans l’Interland minier du Katanga.

L’ONG Afrewatch a ciblé 5 entreprises minières installées dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Il s’agit entre autres de Commus, de Mutanda Mining et de Metalkol dans la province du Lualaba. Ensuite, il y a Ruashi Mining et la Société d’exploitation de Kipoi, SEK dans le Haut-Katanga. (Source mediacongo)

Le Président du CNSP dénonce la stratégie cynique des ennemis pour mettre à genoux le Niger

Le Président du CNSP, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, a, dans son adresse à la nation de ce mardi 17 décembre 2024, dénoncé la stratégie cynique mise en place par les ennemis du Niger pour mettre le pays à genoux.

Il a d’abord rappelé que « la célébration de l’anniversaire de la proclamation de notre République intervient, cette année, dans un contexte particulier marqué par l’affirmation, par le peuple nigérien, de sa souveraineté suite à la prise de pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité regroupées au sein du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP). » (Source maliweb)

Comores/Cyclone Chido : Un entrepreneur agricole perd plus de 1 376 bananiers à Mwali

Le passage du cyclone Chido, le weekend dernier, a causé des pertes importantes sur son exploitation. Ce jeune agronome dirige Wanani Farm Sarl avec une équipe de 13 personnes : 8 employés permanents et 5 femmes recrutées indirectement.

Inrbadhwi Said Omar Madi, un jeune entrepreneur agricole originaire de Wanani, est diplômé en agriculture durable en Thaïlande depuis 2019. Animé par le désir de contribuer au développement agricole de son pays, il a fondé l’entreprise Wanani Farm Sarl. Sur un terrain de 9 hectares, il cultive plus de 8 000 pieds de bananiers.

Cependant, le passage du cyclone Chido, le weekend dernier, a causé des pertes importantes sur son exploitation : 1 376 bananiers ont été détruits, dont 976 étaient déjà en pleine production. Inrbadhwi Said Omar Madi appelle à un soutien de l’État pour l’aider à surmonter cette crise et à relancer ses activités. (Source Alwatwan)

Mali: Joliba TV n’est plus suspendue que pour six mois, la profession reste mobilisée

Joliba TV a cessé d’émettre le 26 novembre dernier, sa licence lui ayant été retirée après la diffusion d’un débat au cours duquel la véracité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina avait été mise en doute. Les journalistes maliens s’étaient unanimement mobilisés contre cette « atteinte à la liberté d'expression ». Mardi 17 novembre, la HAC a révisé cette sanction à la baisse, n’infligeant plus que six mois de suspension à Joliba TV. Un recul notable, mais qui ne suffit à satisfaire ni la chaîne, ni la profession.

La direction de Joliba TV a reçu la notification de la HAC mardi dans la soirée. La chaîne, qui avait initié une procédure de recours, conserve finalement sa précieuse licence mais reste suspendue pour six mois. Une « réduction de peine » obtenue par la Maison de la presse du Mali, qui rassemble les organisations de journalistes du pays, et qui avait allié menaces publiques de mobilisation générale et médiation discrète et apaisée auprès de la HAC. (Source RFI)

Libreville déjà dans une ambiance festive à quelques jours de Noël

À l'approche des fêtes de fin d'année, Libreville se prépare à accueillir Noël et le Nouvel An dans une ambiance festive et chaleureuse. La capitale gabonaise se pare de ses plus belles illuminations et décorations, offrant aux habitants un cadre enchanteur pour célébrer cette période joyeuse.

À quelques jours des fêtes de Noël et du nouvel an, les services techniques de la commune de Libreville s’activent sur le terrain…pour embellir la ville et apprêter ses illuminations.

« Il faut savoir que nous sommes dans ce qu’on appelle les zones miroir. La mairie dénombre plus de 20 parcs et jardins. Pour faire en sorte que les populations se retrouvent dans un environnement sain, la mairie anticipe en nettoyant et en mettant les guirlandes », affirme Parfait Edzo Etsina, chef de service environnement Hôtel de ville. (Source VOA Afrique)

Le Maroc vise un stockage de 1,8 million de m3 de pétrole d’ici 2030

La ministre marocaine de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a dévoilé un plan ambitieux pour renforcer la résilience énergétique du pays et accroître sa capacité en énergies renouvelables.

Lors de son intervention mardi à la Chambre des conseillers, elle a annoncé un projet visant à augmenter les stocks de pétrole de 1,8 million de mètres cubes d’ici 2030, ajoutant ainsi l’équivalent de 41 jours supplémentaires aux réserves de consommation nationale du Maroc.

Elle a également évoqué une initiative de 5 milliards de dirhams (488 millions de dollars) pour soutenir les projets du secteur privé, afin de renforcer la capacité de stockage de pétrole. Cette expansion devrait générer plus de 3 600 emplois directs et des milliers d’emplois indirects. (Source apanews)

FILF 2024: Le Waf-regional lancé pour promouvoir l’inclusion financière des femmes en Côte d’Ivoire et au Sénégal

Un important programme d’inclusion financière a été lancé le jeudi 12 décembre 2024, en marge de la 6ᵉ édition du Forum international du leadership féminin (Filf), le plus grand forum consacré à l’entrepreneuriat des femmes en Afrique subsaharienne.

Il s’agit du « Women and finance regional » (Waf-regional), un programme innovant, fruit d’un partenariat stratégique entre Invest for jobs Civ/Seng et la Fondation Sephis bénéficiant d’un financement d’un milliard de F Cfa. Il vise à accompagner les entrepreneures de Côte d’Ivoire et du Sénégal, deux pays leaders en matière d’entrepreneuriat féminin en Afrique de l’ouest.

Le Filf, devenu une plateforme incontournable réunissant chaque année plus de 1000 participants, a servi de cadre idéal pour ce lancement, reflétant sa mission de catalyseur, de changement et d’innovation. (Source fratmat)

Centrafrique : Prolongée jusqu'à fin 2025, la MINUSCA réalise des progrès

En visite en République centrafricaine, le chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies Jean-Pierre Lacroix a rencontré le Premier ministre du pays Félix Molua. Les deux hommes ont dressé ensemble un état des lieux de la situation discutant des progrès réalisés par la MINUSCA et de ce qui reste à faire.

« Nous avons fait le point sur un certain nombre d'avancées importantes, notamment dans le redéploiement de la présence de l'Etat, ainsi que sur les efforts de stabilisation qui portent leurs fruits dans plusieurs parties du territoire, sur les progrès réalisés dans le désarmement des membres du groupe armé, et sur le fait qu'un certain nombre de groupes armés se sont retirés de la lutte armée et se sont réinsérés dans la vie civile. (Source africanews)