El Fasher — Un certain nombre (15) de personnes déplacées ont été martyrisées dans des centres d'hébergement temporaires à l'ouest de la ville El Fasher après que la milice rebelle Al-Dagalo les a ciblées avec deux missiles lors d'une drone stratégique dans la matinée de mardi ; (27) d'autres ont été également blessés à la suite du bombardement. Ils ont été transportés vers des centres de santé et des hôpitaux de la ville.

La 6e Division d'infanterie a déclaré dans son point de presse sur sa page Facebook que la milice rebelle a également bombardé des quartiers de la ville de manière aléatoire pendant la journée et à des périodes intermittentes, mais que les bombardements n'ont causé aucun dégât.

La division a indiqué que la périphérie de la ville d'El Fasher, dans le sud-est du pays, a connu le retrait des forces de la milice au profit (d'Al-Faza- Assaut de secours) dans certaines zones, qui sont devenues une cible privilégiée des forces armées et conjointes et des héros d'El Fasher.

La division a réitéré que la situation dans la ville d'El Fasher est sous contrôle et que toutes les forces sont unies comme un seul homme pour remporter la victoire, si Dieu le veut, et a conseillé aux partisans de la division de ne traiter qu'avec la page portant le nom de la direction de la 6ème Division d'infanterie d'El Fasher et de ne pas traiter la page anti-médias de la 6ème Division et de ne pas y prêter attention aux rumeurs émanant des rôdeurs.

Le groupe a également renouvelé son salut à toutes ses forces et à la force conjointe des mouvements de lutte armée, de la police, de la sécurité, de Mobilisés à la Résistance Populaire, décrivant leur position comme représentant un bouclier solide pour la patrie et le citoyen. et vaincre les ennemis sur tous les champs de bataille.