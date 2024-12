Nairobi — Dans le cadre des idées et des efforts unificateurs pour créer un centre d'études et de recherche internationales, un atelier de réflexion se tiendra jeudi 19 décembre, dans la salle de réunion de l'ambassade du Soudan à Nairobi , 2024, intitulé : Centre d'études et de recherche internationales.

L'ambassadeur Kamal Jobara, ambassadeur de la République du Soudan à Nairobi, a déclaré à SUNA que l'atelier est une réponse à la demande d'un grand nombre d'universitaires et d'experts soudanais et de certains amis étrangers de créer un centre d'études et de recherche internationales qui sera un phare dans ce domaine.

L'atelier se concentrera sur les étapes organisationnelles et les procédures de création du centre.