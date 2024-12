Afrique de l'Est: Le Soudan salue la Déclaration d'Ankara entre les Républiques de Somalie et d'Éthiopie

Port-Soudan — Le Soudan a salué la Déclaration d'Ankara, qui a été signée le 11 décembre 2024 entre les Républiques de Somalie et d'Éthiopie sous le généreux patronage de Son Excellence Recep Tayyip Erdogan. Ci-dessous, SUNA fournit la traduction de texte de la déclaration:

Le Soudan salue la Déclaration d'Ankara, signée le 11 décembre 2024 entre les Républiques de Somalie et d'Éthiopie sous le généreux patronage de Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie, dans laquelle les deux pays ont affirmé le respect mutuel de la souveraineté et l'intégrité de leurs territoires, ainsi que le travail et la coopération conjoints pour servir les intérêts des peuples des deux pays.

Le gouvernement du Soudan apprécie le rôle positif que la République de Turquie a joué dans le renforcement des cadres de compréhension mutuelle et de coopération entre la Somalie et l'Éthiopie, en surmontant les divergences entre elles et en travaillant ensemble pour consolider les fondements de la paix et de la stabilité dans ce pays et dans la Corne de l'Afrique.