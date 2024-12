Ile Maurice: Le groupe MCB finance 33,33 % d'une acquisition d'installations pétrolières au Nigéria

Le bénéficiaire de cet apport financier est Chappal Energies, une société nigériane avec une solide réputation dans le repérage d'installations pétrolières à fort potentiel. L'acquisition, au coût total de 360 millions USD, concerne les actifs d'Equinor Nigeria Energy Company.

Avec le financement partiel de l'acquisition par Chappal Energies de toutes les installations offshore d'Equinor Nigeria Energy Company (Equinor), une société engagée dans l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz naturel dans les eaux du Delta du Niger, en Afrique de l'Ouest, le groupe MCB amorce une nouvelle étape de son engagement africain. Celui-ci est inspiré d'une stratégie pour donner tout son appui à des initiatives dont le principal objectif consiste à satisfaire les besoins des économies africaines en matière d'énergies et à des projets orientés vers des énergies alternatives.

Dans ce contexte, le projet de Chappal Energies en vaut la chandelle pour au moins deux bonnes raisons. La première est sa réputation dans l'exploitation de gisements de pétrole et de gaz dans cette partie du continent africain. La deuxième raison concerne la recherche d'installations abandonnées par leurs exploitants pour de nombreuses raisons mais qui regorgent d'opportunités de croissance ou encore comme dans ce cas précis font l'objet de vente de la part de leurs exploitants. Chappal Energies Mauritius Limited a un bureau au 5e étage de Nexsky Building à la Cybercité d'Ebène.

La société venderesse de ses intérêts, ENEC, est bien ancrée dans l'industrie nigériane du pétrole. Lorsqu'elle a affiché son intention de vendre les 53,85 % de ses parts dans un bail attribué à Agbami, Chappal Energies n'a pas laissé passer une telle opportunité. Et pour cause. Agbami, qui est un acteur clé de cette industrie, détient une licence pour faire un état de lieux des gisements en termes d'exploration pour les besoins de la production de pétrole et de gaz. Ces gisements sont situés dans les blocs en eaux profondes immatriculés 128 et 129 respectivement. La durée de cette licence se situe entre 5 et 20 ans. Equinor détenait également une part égale à 20,21 % des intérêts, dont jouit Agbami dans les droits d'exploitation des gisements mis à sa disposition.

«L'émergence de leaders du terroir»

Les opérations dans les gisements du bloc 128, qui oscille entre 1 000 et 2 000 mètres à de profondeur, ont été confiées à Chevron Corporation, la deuxième compagnie pétrolière des États-Unis cotée à la Bourse de New York, pour laquelle l'exploration pour la production de gaz et de pétrole, le raffinage, la vente, le transport, ainsi que la fabrication et la vente de produits chimiques, sans compter la production de l'énergie électrique n'ont aucun secret.

Ce sont autant de facteurs qui ont incité le groupe MCB à sortir de ses caisses 120 millions USD soit 33,33 % du coût total de cette acquisition de 360 millions USD. L'enthousiasme affiché par ses dirigeants par rapport à ce financement est une indication que le groupe pense que c'est une bonne affaire, comme le déclare le Chief Executive Officer du groupe, Thierry Hebraud. «En tant que banque ancrée tant à Maurice que sur le continent africain, nous sommes ravis de faciliter et de contribuer à l'émergence de champions nationaux dotés de l'expertise technique et des capacités financières pour piloter l'avenir de leurs industries. L'ampleur de l'implication de la banque montre également que notre capacité croissante à conclure des accords est aussi conséquente.»

Pour Youri Harel, Executive Director du département Structured Debt and Power & Infrastructure, Specialised Finance du groupe, une institution bancaire de la trempe de la MCB, tant à Maurice que sur le continent africain, ne peut que se réjouir de l'opportunité de permettre à Chappal Energies de faire une acquisition d'une telle importance. «La MCB ne peut que manifester sa fierté de prendre une part active à toute initiative qui débouche sur l'émergence de leaders qui viennent du terroir en veillant à l'épanouissement du potentiel de leadership de chacun des talents qui voient le jour et tout mettre en oeuvre pour qu'ils bénéficient de l'expertise et de la force financière voulue pour prendre une part active au développement futur de leur pays. Le degré de notre implication pour la conclusion d'un tel accord met en évidence le niveau de croissance que nos capacités internes ont atteint au cours de nombreuses années et notre rôle grandissant pour la réalisation de transactions porteuses d'innombrables répercussion.»

L'importance de l'apport du groupe MCB dans l'amorce par Chappal Energies d'une étape aussi décisive de la place qu'elle souhaite occuper dans l'industrie pétrolière du Nigéria n'a pas échappé au Managing Director de cette société, Ufoma Immanuel, qui précise : «La MCB demeure un partenaire crucial pour Chappal. L'équipe Upstream est pleinement intégrée à notre réflexion stratégique dès l'émergence d'idées et collabore efficacement tout au long de la chaîne de valeurs, depuis la structuration des transactions jusqu'à leur mise à exécution. Nous sommes convaincus que cette relation continuera à se renforcer et à se développer dans un avenir prévisible.»

L'équipe du groupe MCB engagée dans cette opération était composée d'Avanish Gukhool, Associate Director, de Jean Laurent Pyndiah et Keshav Sathyasheel Tohooloo du segment Specialised Finance, de Ricky Kaniah et Ashna Bhudu du service Credit Analysis and Structuring et de Sapna Dwarka, responsable du département légal.