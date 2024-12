Ethiopie: Les manifestations ont reflété le désir de paix du public - Chef de l'Etat d'Amhara

Addis Abeba — Le chef de l'état d'Amhara, Arega Kebede, a salué les manifestations pacifiques organisées dans toute la région, soulignant qu'elles illustrent l'engagement profond du peuple en faveur de la paix et du développement.

« Ces manifestations étaient non seulement pacifiques mais aussi unifiées dans leur message : le conflit doit cesser et l'accent doit se déplacer vers la paix et le progrès », a noté Arega.

Le président a reconnu les tentatives d'intimidation du public mais a salué la résilience et la détermination du peuple.

« Les menaces et l'intimidation n'ont pas réussi à ébranler la détermination du peuple. Il a démontré un engagement indéfectible en faveur de la paix », a-t-il ajouté.

Le chef a souligné que ces manifestations servent de puissant rappel à toutes les parties pour qu'elles donnent la priorité au dialogue comme moyen de résoudre les conflits. « C'est un appel à toutes les parties prenantes pour qu'elles répondent à leurs préoccupations par des moyens pacifiques », a-t-il noté.

Il a également souligné les implications plus larges de l'événement, affirmant que les manifestations pacifiques signifient le soutien du public au gouvernement et à ses initiatives axées sur la paix. « La paix est la pierre angulaire d'un gouvernement fort, et la manifestation d'aujourd'hui souligne le désir du peuple de résolutions pacifiques », a-t-il souligné.

Il a souligné que de telles démonstrations publiques d'harmonie inspirent des efforts continus en faveur d'une paix durable et d'une application efficace de la loi.