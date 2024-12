Madagascar: Solohery Vatosoa Nandrianina Rakotomananjo - Une nouvelle Directrice auprès de la Présidence

Les nominations au Palais d'Iavoloha se suivent et se ressemblent ou ne se ressemblent pas, c'est selon.

« A compétences égales »

Trois semaines après la nouvelle Directrice des Affaires Sociales (DAS), une autre femme a été nommée hier en conseil des ministres au poste de Directeur des Ressources Humaines auprès de la Présidence de la République, en la personne de Mme Solohery Vatosoa Nandrianina Rakotomananjo. La nouvelle DRH est une descendante d'Eve conformément au principe du président Andry Rajoelina qui préfère choisir une femme, à compétences égales avec un homme. Et ce, dans le souci d'impliquer davantage la gent féminine dans les postes de responsabilité, comme il l'a déclaré lors de la dernière célébration de la Journée Internationale de la Femme à Toamasina.

Intérim

De compétences, la nouvelle DRH n'en manque pas. Inspecteur du Travail diplômé de l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar (ENAM), promotion 2011 - 2013, elle avait déjà assuré l'intérim du DRH de la Présidence depuis mai 204 jusqu'à sa titularisation actuelle. Et ce, après avoir été cheffe de service régional du Travail à Analamanga (2023 - mai 2024) ; inspecteur régional du Travail à Analamanga (juillet 2013-2023).

Formation

Solohery Vatosoa Nandrianina Rakotomananjo avait également assuré la formation de formateurs sur la mise en place de systèmes d'inspection du Travail modernes et efficaces ; la formation des inspecteurs référents ; ainsi que la formation sur les différentes approches du handicap avec le Collectif Organisation des Personnes Handicapées (COPH).

Travaux

Elle avait par ailleurs mené des travaux de recherches sur « Les enjeux de l'amélioration des conditions de travail dans le développement durable de l'entreprise » ; « Les rouages de la gestion de conflits dans les organisations privées malgaches : politiques et stratégies » ; « Révolution silencieuse de la structure familiale traditionnelle vers une désinstitutionnalisation de la famille » ; And last but not least, « L'analyse de l'influence des publicités sur les comportements sociaux » (cas de l'influence des publicités SIDA sur les jeunes). En somme, la nouvelle recrue du mercato de la Présidence a des compétences et expériences égales sinon plus que celles de l'autre genre. Au masculin singulier.