Madagascar: Sport de combat-Arbitre - Avenir radieux pour Herimanjaka Randrianavony

S'il y a des arbitres dévoués, l'un d'eux est Herimanjaka Randrianavony, une figure à ne plus présenter dans le jiu-jitsu et le monde des sports de combat. Connu sous le sobriquet de « Heshran », c'est un jeune homme de 22 ans et étudiant, mais il a déjà trois ans d'expérience en arbitrage. Depuis ses débuts, Heshran n'a cessé d'accumuler de l'expérience.

Aujourd'hui, il est devenu un arbitre incontestable dans chaque compétition de jiu-jitsu à Madagascar. Il représente fièrement son club, Checkmat, l'un des plus grands clubs de la capitale. « C'est mon rêve depuis l'enfance de devenir arbitre dans les sports de combat. En étant également combattant, j'ai un grand avantage grâce à mes compétences en arbitrage, ce qui me passionne le plus. J'envisage de continuer, en représentant mon club partout dans le monde. J'aspire à en faire ma carrière», a-t-il noté.

Pour lui, la gestion de l'arbitrage n'est pas simple. Il est crucial d'être précis dans la prise de décision. « Il est inacceptable de commettre une erreur sur le tatami, sinon tu risques d'être mal jugé par les spectateurs. Autrefois, j'étais très stressé, mais avec le temps et les compétitions, j'ai enfin trouvé la tranquillité. Une anecdote : lorsque j'ai arbitré le combat d'un formateur d'arbitres, j'étais très stressé mais j'ai pu gérer la situation », a ajouté Heshran. Comme tous les passionnés, Herimanjaka Randrianavony rêve de devenir un jour un arbitre expert international non seulement en jiu-jitsu mais aussi dans plusieurs disciplines de sports de combat.