Madagascar: La Maison de la Diplomatie verte pour le pilotage des actions environnementales

Conçue avec une architecture octogonale et une autonomie énergétique exemplaire, la Maison de la Diplomatie verte se positionne comme un centre névralgique de coordination des actions environnementales.

Cette infrastructure qui a été inaugurée, hier, à Ampandrianomby servira de lieu de pilotage des actions telles que l'organisation de consultations multisectorielles ou le renforcement des capacités des négociations internationales. Et ce, en préparant des positions consolidées liées au secteur de l'environnement et du développement durable. Financée par l'Union européenne à travers le 11ème FED, la Maison de la Diplomatie verte marque une avancée majeure dans l'engagement de Madagascar pour renforcer la coordination et l'efficacité de ses actions en faveur de l'environnement. Cette initiative illustre l'importance croissante de la diplomatie verte comme levier stratégique pour relever les défis écologiques et climatiques, tout en affirmant le leadership de Madagascar dans les négociations internationales.

FAMINDRA

Toujours dans le domaine des initiatives pour la protection de l'environnement, une convention de financement du programme FAMINDRA (Faritra arovana mirindra) a été signée durant l'inauguration de la Maison de la Diplomatie verte. Il s'agit d'un accord destiné à gérer les Aires Protégées de façon harmonieuse. Témoignant de la solidité et de l'ampleur du partenariat entre Madagascar et l'Union européenne.

Ce programme financé à hauteur de 35 millions d'euros, vise à renforcer le fonctionnement du Système des Aires Protégées de Madagascar et à améliorer la gestion durable des ressources naturelles. Il se déroule dans le cadre de l'Initiative équipe Europe « Pacte vert » du Global Gateway. Notons que cette double cérémonie a vu la présence de la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Fontaine Andonirina, et de l'ambassadeur de l'Union européenne, Roland Kobia.