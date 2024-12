Madagascar: Bianco - Saisie d'objets d'une valeur totale de 7,6 milliards Ar. en 2024

Le Bureau indépendant anti-corruption a présenté hier son rapport d'activités en son siège à Ambohibao.

Prix

Lors de cette rencontre avec les médias, un concours d'articles a mis en avant la lutte contre la corruption, sous le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Les lauréats sont issus d'universités et lycées. En version française, Eloge Amiral Listhe du lycée manara-penitra de Toliara a obtenu le 3ème prix ; Toavina Juvence Rakotoson de l'Université de Fianarantsoa a décroché le 2ème prix, tandis que le 1er prix a été attribué à Mercia Ramiandrisoa de l'Université de Toamasina. En version malgache, Boto Flobert Velopanahy de l'Université de Toamasina a remporté le 3ème prix, Heroas Herimandresy du lycée Saint Gabriel de Mahajanga a reçu le 2ème prix, et Nicole Gracia Rabenarivo de l'Université de Toliara s'est adjugé le 1er prix.

Investiture

La journée d'hier a également été marquée par l'investiture officielle des trois référentiels dans le cadre du projet conjoint entre le FJKM et le Sampana Laika, visant à lutter contre la corruption. Lors de la cérémonie, trois personnes ont reçu les distinctions « Laika Mandà Kolikoly » et le certificat pour leur engagement dans la lutte. En l'occurrence, Tsitohery Francine Andriamampionona, doyenne de la Faculté de médecine de Fianarantsoa, Hasina Lalaina Rakotonirainy, maître de conférence en Informatique et Rinarivelo Ramanantsoa, responsable du marché du projet au ministère de l'Agriculture, sont considérés comme des modèles de transparence et d'intégrité dans leurs domaines respectifs. Ils sont cités comme exemple pour le BIANCO dans la lutte contre la corruption.

Résultats

Du 19 août au 15 décembre 2024, le BIANCO a enregistré des résultats significatifs dans la lutte contre la corruption à Madagascar. 905 doléances ont été reçues, dont 438 jugées investigables. 447 dossiers traités, et 269 procès-verbaux dans le cadre du mandat de dépôt ainsi que 3 374 déclarations de patrimoines reçues. En matière de saisie, 10 procès verbaux ont été réalisés, avec des objets saisis d'une valeur totale de 7 milliards d'ariary, dont 3 milliards durant les 100 jours du nouveau directeur général, Gaby Nestor Razakamanantsoa.

Transparence

Le DG a rappelé les actions marquantes des 20 ans d'engagement du BIANCO, notamment le démantèlement des réseaux de spoliation foncière ; la sécurisation des aéroports internationaux ainsi que la formation des nouveaux députés. Il a également évoqué la formation des formateurs à l'ENAP de Toamasina, la production de l'émission « Aok'izay ny kolikoly », ainsi que l'accompagnement des structures locales dans leurs efforts de transparence et de bonne gouvernance autour d'actions qui témoignent de l'engagement du BIANCO dans la lutte contre la corruption.