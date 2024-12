Madagascar: « Tetikasa ankizy krismasy » - Distribution de jouets aux enfants démunis

Le ministère de la Population et des solidarités (MPS), la fondation Axian, la Commune urbaine Antananarivo et l'ONG TAK (Tetikasa ankizy krismasy) ont procédé hier à la remise de jouets aux enfants des sans-abris accueillis aux centres Fialofana, Fianakaviana miarina et Mitsinjo à Isotry. L'objectif étant d'illuminer les fêtes de Noël des enfants les plus démunis. « À travers cette initiative, nous souhaitons partager des sourires et de la joie aux enfants. 55 conteneurs de jouets seront encore distribués à travers les 23 régions en collaboration avec le MPS, le Samaritan's purse aux Etats-unis et des églises », selon le pasteur Philibert Randriamananjara, premier responsable de cette ONG.

Autonomie

Les familles accueillies auprès de ces centres des sans-abris sont autorisées à y rester pour une durée de six mois. Mais à cause des difficultés qu'elles rencontrent dans leur quotidien, certaines familles n'arrivent pas à se prendre en main et sont obligées de prolonger leur séjour. D'après Aurélie Razafinjato, ministre de la Population, des efforts sont mobilisés par l'Etat pour que ces familles puissent subvenir à leurs besoins. Elles sont encouragées à rejoindre le site d'accueil du projet Ankohonana miarina dans le district d'Arivonimamo pour leur réinsertion sociale. Ces nouveaux villages agricoles autonomes visent à promouvoir l'autosuffisance alimentaire et l'autonomie financière.