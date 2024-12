Madagascar: Okay noho ny omaly/Partie 2 - Le rendez-vous des passionnés d'old school

Les passionnés de rap, surtout ceux appartenant à la frange old school déplorent le fait que le rap ne soit pas considéré comme un art à part entière ou se fait sans but précis. Et pourtant, les rappeurs, comme les autres artistes, ont des messages à véhiculer dans leur composition.

C'est pour remettre les pendules à l'heure à ce propos que Okay Live a conçu Okay noho ny omaly. Après le succès de la première édition, une deuxième édition est bientôt prévue, le 28 décembre prochain au CCI Ivato notamment.

Au programme, une exposition de voitures anciennes, des démonstrations de « Sound system » ou de « sono » de voitures et un live « rap gasy » assuré par Ben J, Doublenn, Psykopasy, Buddha El Taga, Diojay, Takodah & Ngah Be et Big Jim Da.

L'idée est ainsi de réunir en un seul lieu les old school, que ce soit les voitures ou les rappeurs. D'autant plus que les voitures aux enceintes puissantes sont indissociables de l'image du rap. En témoignent les nombreux clips de rappeurs diffusés sur les chaînes TV.

Le public aura l'occasion de voter pour la voiture qui lui plaît. Celle qui récoltera le plus d'approbation sera sacrée « coup de coeur » de l'événement. Quant à la prestation des rappeurs, elle débutera vers le milieu de l'après-midi. Ils auront chacun 40 minutes sur scène. Mais des featurings seront également prévus.

«Pour plus de fun, nous allons organiser une tombola, avec des lots tels qu'un billet Tanà - Nosy Be -Tanà, un smartphone Iphone 16 à gagner à la clé », explique Sandy Rarivoson, vice président et responsable de communication du Club sono auto Mada (Csam).

L'événement débutera à 12 heures. Les billets sont déjà en vente sur ticketplace.io