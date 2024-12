Madagascar: Concert de Noël - TMI au FLM Ambohimasina Itaosy

En cette période de l'année, les rendez-vous musicaux évangéliques se multiplient. Pour la chorale Tanora masina Itaosy, le concert de Noël se fêtera chez eux au FLM Ambohimasina Itaosy, plus précisément. Ce dimanche sera donc le dernier appointement, pour cette année en tout cas. Entre les titres déjà connus, et les morceaux plus récents, le répertoire alignera les meilleures chansons.

La chorale, accompagnée de musiciens, promet également de nombreuses surprises, histoire de donner de la couleur et du punch au spectacle. Dans tous les cas, le répertoire se fera avec les morceaux connus tels que « Fantatrao ny amiko », « Anjara Masoandro », « Mamelà ny nosinay » sans oublier « Hafa ny taloha ». Présente sur la scène de la musique évangélique depuis des lustres, la chorale Tanora Masina Itaosy a su asseoir une notoriété de fer dans la sphère. Fidèle à ses préceptes, la chorale fait de l'évangélisation sa priorité.

A Christmas Carol : Quatuor Squad à la salle de l'Horloge

Tout est fin prêt pour la fête de Noël. Le 21 décembre, Quatuor & Squad présentera « A Christmas Carol, by Anjatiana Andrianoroarivo » à la salle de l'Horloge, au Grand Café de la Gare, à 19 h. Le répertoire plongera les convives dans le monde magique de Noël à travers les grands classiques les plus répandus dans le monde. La prestation des luthistes promet de ravir les passionnés de musique de la capitale. Entre passion, convivialité et complicité, ce concert sera l'occasion idéale pour clôturer l'année en beauté.