Madagascar: Omnisports/Cérémonie d'Iavoloha - Des athlètes d'exception, privés de reconnaissance

Le Palais d'Iavoloha a été le théâtre d'une cérémonie émouvante ce mardi, où 35 athlètes, accompagnés de leurs entraîneurs, staff technique et médecins, ont reçu des primes de victoire des mains du président de la République, Andry Rajoelina.

Un hommage bien mérité pour ces sportifs d'exception qui ont marqué l'année 2024 de leurs performances éclatantes sur la scène continentale et internationale. Les lauréats, issus de diverses disciplines sportives, ont brillé dans des compétitions africaines et mondiales, portant haut les couleurs de Madagascar. Parmi les disciplines mises à l'honneur lors de cette cérémonie figurent le Jiu-Jitsu, la Pétanque, l'Haltérophilie, le Judo, le Tennis de table, les Échecs, la Natation, le Bodybuilding et la Kick-Boxing. Le président Andry Rajoelina a salué l'engagement de ces athlètes qui, grâce à leurs sacrifices et leur détermination, font rayonner Madagascar à l'international. Pour lui, cette cérémonie est un symbole de reconnaissance envers ceux qui, au-delà de leurs victoires, sont des ambassadeurs de l'île sur la scène mondiale.

Cependant, tous les champions malgaches n'ont pas encore été officiellement honorés. Certaines équipes et athlètes, qui ont également marqué de leur empreinte des compétitions internationales majeures, étaient absents de la liste des récipiendaires. Parmi eux, les jeunes pilotes médaillés d'or par équipe dans la catégorie MX 125cc et vice-champions dans la catégorie MX2 lors du Motocross of African Nations (MXoAN) à Marrakech, au Maroc, ainsi que l'équipe de rugby Makis Ladies, vice-championne d'Afrique et participante aux compétitions mondiales WXV3 à Dubaï.

L'équipe masculine Makis à 7, quant à elle, a remporté la médaille de bronze lors du même tournoi, s'assurant ainsi une place pour la World Challenger Series 2025. Une autre discipline qui a fait ses preuves cette année est le Padel. Bien que relativement récente à Madagascar, cette discipline a rapidement gagné en popularité et a permis au pays de décrocher la Coupe d'Afrique des Nations de Padel (CANP) en juin dernier à Nouakchott, en Mauritanie, ainsi que l'Island Padel Cup pour les îles de l'Océan Indien.